Încă un oligarh rus a murit în circumstanțe suspecte. Este al douăzecilea de la declanșarea războiului din Ucraina

Serghei Loiter. Sursa foto: Yandex

Seria de decese ale unor manageri de vârf și oameni de afaceri, care a cuprins Rusia la scurt timp după începerea războiului cu Ucraina, continuă. Șeful uneia dintre cele mai mari companii din Rusia a murit în timp ce se afla la pescuit. 

În apropiere de Volgograd, în timp ce pescuia pe Volga, s-a înecat Serghei Loiter, în vârstă de 42 de ani, care a ocupat funcția de director comercial al „Yandex” între 2022 și 2024, iar în ultimii doi ani a lucrat la „Yango” — divizia internațională a gigantului rus al internetului.

Potrivit V1.ru, care citează surse, cadavrul lui Loiter a fost identificat printre cei trei pescari dispăruți, a căror dispariție a fost semnalată la sfârșitul săptămânii trecute. Alături de Loiter s-au înecat și antreprenorul imobiliar din Volgograd, Serghei Nazarov (cadavrul său nu a fost încă găsit), precum și șoferul personal al omului de afaceri, Igor Prohorov.

Cadavrul lui Prohorov a fost descoperit primul. „La decedat s-au constatat leziuni la cap. Se presupune că s-au răsturnat sau s-au lovit de ceva”, a declarat sursa V1.ru.

Loitner a devenit cel puțin al 20-lea manager de top care a murit în Rusia în circumstanțe misterioase după începerea războiului. În septembrie anul trecut, a fost găsit fără cap cadavrul lui Alexei Sinitsin, directorul general al companiei de extracție a sărurilor de potasiu și magneziu „K-Potash Service”, iar în august s-a aflat de moartea lui Dmitri Osipov, președintele consiliului de administrație al „Uralkali”, și a lui Mihail Kenin, fondatorul și acționarul principal al grupului „Samolet” — cel mai mare dezvoltator imobiliar din Rusia. Cauzele morții lor au rămas necunoscute.

Vârful morților misterioase a fost atins în 2022: în ianuarie, într-un complex rezidențial de lux din regiunea Leningrad, a fost găsit mort Leonid Șulman, în vârstă de 60 de ani, șeful serviciului de transport al „Gazprom Invest”; o lună mai târziu, într-un apartament din Moscova, au fost găsite cadavrele lui Vladislav Avaev, fost vicepreședinte al Gazprombank, precum și ale soției și fiicei sale.

În iulie 2022, într-un complex rezidențial de lux numit „Terase Maritime”, situat lângă Golful Finlandei, a fost găsit cadavrul lui Iurii Voronov, în vârstă de 61 de ani, directorul general al companiei de transport „Astra Shipping”, care lucra, printre altele, la contractele arctice ale „Gazprom”. El a murit în urma unui glonț în cap.

În toamna anului 2022, Ravil Maganov, în vârstă de 67 de ani, președintele consiliului de administrație al „Lukoil”, a căzut de la fereastra Spitalului Clinic Central al Administrației Prezidențiale din Moscova. Vladimir Nekrasov, în vârstă de 66 de ani, care i-a succedat, a murit un an mai târziu din cauza unei „insuficiențe cardiace acute”. În martie 2024, la vârsta de 54 de ani, a decedat vicepreședintele „Lukoil”, Vitali Robertus. Compania nu a dezvăluit cauzele și circumstanțele morții acestui manager de vârf.

Tot în 2022, Serghei Protosenia, fost director de vârf al „Novatek”, a fost găsit împușcat într-o vilă din Spania; iar Alexandru Tuliakov, director de vârf al diviziei financiare a „Gazprom”, a fost găsit mort într-un garaj al unei case din apropierea orașului Sankt Petersburg.

Pavel Pchelnikov, directorul de comunicare al „Logisticii Digitale” (Căile Ferate Ruse), a fost găsit cu semne de sinucidere pe balconul apartamentului său din Moscova. Fondatorul „Vladimirskiy Standard”, Pavel Antov, a căzut de la fereastra unui hotel din India, iar directorul Corporației pentru Dezvoltarea Extremului Orient și a Arcticii, Ivan Pechorin, a căzut de pe o barcă în timpul unei plimbări lângă Insula Rusă.

În februarie 2023, într-o casă din apropierea Moscovei, pe șoseaua Rublevo-Uspenskoe, a fost găsit mort Viacheslav Rovneiko — coproprietar al companiei belgiene de tranzacționare a petrolului Nafta (B) N.V. și director general al Uniunii Interregionale a Combustibililor. În același an, vicepreședinta „Loko-Bank”, Kristina Baikova, a căzut de la fereastră după o petrecere, iar primul adjunct al șefului „Yakutskenergo”, Igor Șkurko, a fost găsit mort în arestul preventiv din Yakutsk.

În octombrie 2024, la Moscova, Mihail Rogachev, fostul director adjunct al „Norilsk Nickel”, a căzut de la fereastra apartamentului său. În iulie 2025, Andrei Badalov, vicepreședintele „Transneft”, a căzut de la etajul 17 al unei clădiri de pe bulevardul Rublevskoye.

