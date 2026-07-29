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Video Incendiu la un centru logistic al Wildberries din orașul rus Riazan, după un atac cu drone

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incendiu riazan
Foto: x.com
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Instalaţii industriale din oraşul rus Riazan au luat foc în urma unui atac cu drone, afirmă guvernatorul regiunii, transmite Reuters. Potrivit presei ucrainene, printre ținte se numără, potrivit unor surse, un centru logistic al Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia.

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Mai multe instalaţii industriale din oraşul Riazan, situat în centrul Rusiei, au luat foc în urma unui atac cu drone, a anunţat, miercuri, pe Telegram guvernatorul regiunii, Pavel Malkov, precizând că şase persoane au solicitat îngrijiri medicale.

„Un atac cu drone la scară largă este respins în Riazan. Sistemele de apărare aeriană intervin. A izbucnit un incendiu la sediul unei companii. Serviciile de urgență intervin la fața locului”, a scris el, sfătuind totodată locuitorii să rămână în interior și să se țină la distanță de ferestre.

El a raportat, de asemenea, „incendii la obiective industriale” cauzate de căderea resturilor de drone, dar nu a oferit detalii despre instalaţiile vizate din această regiune, care găzduieşte numeroase complexe industriale mari, inclusiv o rafinărie de petrol şi un centru logistic.

Canalele Telegram de informații din surse deschise (OSINT) au raportat că un centru logistic al Wildberries din apropierea orașului Riazan a luat foc.

Editor : B.E.

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