Incendiu la centrala nucleară din Kursk. Rușii acuză un atac cu dronă al Kievului, în ziua independenței Ucrainei

centrala nucleara kursk
Foto: Profimedia Images

Interceptarea unei drone ucrainene a provocat un incendiu în perimetrul unei centrale nucleare ruse în regiunea frontalieră Kursk, a anunţat duminică operatorul centralei, dând totodată asigurări că incendiul a fost stins şi că nu a fost înregistrat un nivel anormal de radioactivitate, informează AFP şi dpa, preluate de Agerpres. 

Doborâtă la scurt timp după miezul nopţii (21:00 GMT) de apărarea antiaeriană rusă, drona „a explodat şi a avariat un transformator auxiliar”, au precizat reprezentanții centralei nucleare din Kursk pe contul de Telegram. 

„Incendiul a fost stins de echipele de pompieri”, au adăugat aceștia, precizând că nu s-au înregistrat victime. 

Operatorul centralei a mai anunţat că funcţionarea unuia dintre cele patru reactoare ale sale a fost redusă cu 50% din capacitate din cauza acestui atac. 

„Nivelul de radiaţie pe situl industrial al centralei nucleare din Kursk şi în împrejurimi nu s-a schimbat şi corespunde nivelurilor normale”, a precizat operatorul. 

Acest lucru se întâmplă în contextul în care Ucraina sărbătorește duminică ziua independenței, care marchează declararea independenței țării față de Uniunea Sovietică în 1991. 

Ucraina nu a comentat acuzațiile Rusiei cu privire la centrala nucleară din Kursk, o regiune în care trupele ucrainene au invadat pentru scurt timp în cadrul unei contraofensive militare neașteptate împotriva rușilor anul trecut. 

Sâmbătă, Rusia a declarat că forțele sale din estul Ucrainei au capturat două sate din regiunea Donețk. 

Forțele ruse au avansat foarte lent și cu mari pierderi în estul Ucrainei și controlează acum aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei. 

Rusia şi-a lansat ofensiva militară la scară mare împotriva Ucrainei în februarie 2022 şi controlează în prezent circa 20% din această ţară, inclusiv Crimeea, peninsula anexată în 2014. 

De la declanşarea luptelor, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) atenţionează asupra riscului unei catastrofe, în special la centrala nucleară Zaporojie din sudul Ucrainei, ocupată din martie 2022 de Rusia. 

În august anul trecut, Vladimir Putin a acuzat Kievul că vrea să lovească centrala situată în regiunea Kursk, pe atunci sub ofensivă ucraineană. Forţele ruse au recucerit-o în primăvară. 

Scandări la Cleveland, în timpul ceremoniei Soranei Cîrstea! Fanii au rostit un SINGUR cuvânt
