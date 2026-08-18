Incendiu și pene de curent aproape de un centru de telecomunicații din Moscova: Discord, Telegram și alte platforme online au picat

Utilizatorii din Rusia, în special din Moscova și Sankt Petersburg, au raportat o pană majoră de curent care a afectat o serie de servicii și site-uri web. Datele Downdetector au arătat probleme cu furnizorii de internet Lovit și Rostelecom, operatorii de telefonie mobilă MegaFon și Beeline, precum și cu Discord, Steam, Telegram și alte site-uri, potrivit portalului independent Meduza.

Registratorul de domenii Reg.ru a declarat agenției de știri de stat ruse TASS că întreruperile de curent la un important centru de comunicații au cauzat pana pe Runet, segmentul rusesc al internetului.

De asemenea, curentul a fost întrerupt în mai multe cartiere ale Moscovei. În sud-vest, cumpărătorii au fost evacuați din mall-ul Gagarinski, a relatat agenția de știri moscovită Msk1. Martorii au declarat pentru canalul Telegram Ostorozhno, Moskva că a izbucnit un incendiu la o unitate de pe strada Vavilova. La fața locului suna o sirenă, iar mai multe echipaje de pompieri și ambulanțe au sosit, a precizat canalul. Canalul Telegram 112 a relatat, de asemenea , că o explozie a lovit o substație electrică din apropierea străzii Vavilova.

Locuitorii din raioanele Hamovniki, Zamoskvorecie și Danilovski au raportat și ei întreruperi de curent.

Potrivit canalului Telegram ZaTelekom, pana a fost cauzată de o întrerupere de curent la centrul de telecomunicații MMTS-9, cunoscut și sub numele de M9, de pe strada Butlerova nr. 7. „Acesta este un sit istoric și una dintre locațiile cheie pentru adăpostirea echipamentelor”, a precizat canalul. Strada Butlerova se află în sud-vestul Moscovei, în aceeași parte a orașului ca districtul Gagarinski.

SecurityLab, o agenție rusă de securitate a informațiilor, a declarat că furnizorii de servicii de găzduire „au început să spună deschis că rack-urile lor de servere de la M9 sunt izolate” și că site-ul „găzduiește infrastructura de rețea cheie a țării și nucleul punctului de schimb de internet MSK-IX”.

O sursă citată de agenția rusă de știri economice RBC a făcut, de asemenea, o legătură între întreruperea serviciului Runet cu incidentul din districtul Gagarinski din Moscova, unde se află MMTS-9.

Editor : Ș.R.