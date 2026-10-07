Ucraina a lovit un petrolier în largul coastelor de sud ale Rusiei marţi seară, declanşând un incendiu imens şi un nor de fum negru care a acoperit o parte din oraşul staţiune Soci, notează AFP, citată de Agerpres.

Ambele tabere vizează intens navigaţia comercială din Marea Neagră de la începutul conflictului în 2022. În ultimele zile, Rusia a lovit nave cargou cu cereale care transportau mărfuri ucrainene în apropierea coastelor României, stat membru al UE.

Ministerul rus al Transporturilor a declarat că un petrolier sub pavilion liberian a fost atacat de „drone navale” şi că „petrolul brut arde în aer liber în apele Mării Negre”.

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Din cauza intensităţii incendiului, pompierii nu au putut interveni, însă un echipaj de 23 de persoane - toţi cetăţeni indieni - a fost salvat, a adăugat ministerul.

Videoclipuri şi fotografii larg difuzate pe reţelele sociale din Soci - un oraş staţiune foarte popular, cu aproape 500.000 de locuitori - arată flăcări portocalii puternice pe mare şi o coloană groasă de fum negru care se ridică spre cer.

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Accesul pe faleză şi la plaje a fost restricţionat, a indicat primarul oraşului pe reţelele sociale.

Ucraina afirmă că atacurile sale asupra infrastructurii petroliere a Rusiei constituie un răspuns corect la bombardamentele nocturne efectuate de Moscova împotriva oraşelor şi localităţilor sale.

Ambele tabere au promis să intensifice atacurile în ultimele săptămâni. Rusia a început să bombardeze poduri cheie din Kiev şi să lovească inima capitalei ucrainene cu atacuri de drone în timpul zilei - o nouă tactică ce a paralizat oraşul.

Atacurile ucrainene anterioare asupra siturilor petroliere din sudul Rusiei au dus la formarea de pete de petrol, la închiderea plajelor şi la ploi negre toxice care au căzut la sol.

Editor : Ș.R.