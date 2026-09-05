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Video Începe turneul diplomatic al emisarilor lui Donald Trump în Moscova și Kiev. Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns în Rusia

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Jared Kushner și Steve Witkoff. Foto: Profimedia
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Emisarii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au ajuns la Moscova pentru discuții privind Ucraina. Cei doi oficiali vor fi primiți de președintele rus Vladimir Putin, iar duminică, 6 septembrie, aceștia sunt așteptați de Volodimir Zelenski.

Steve Witkoff și ginerele președintelui american, Jared Kushner, vor prezenta celor doi președinți cea mai nouă propunere de pace pentru încheierea războiului din Ucraina.

Aceștia au ajuns la Moscova cu puțin timp în urmă, Rusia fiind prima oprire a celor doi trimiși ai lui Trump. Emisarii americani vor participa la mai multe întâlniri la nivel înalt, fiind primiți de Vladimir Putin.

În cadrul unor declarații făcute vineri în Biroul Oval, Trump a sugerat că SUA ar avea o propunere concretă menită să pună capăt războiului, care se află acum în al cincilea an. El nu a oferit însă detalii cu privire la conținutul acestei propuneri.

„Avem o idee pentru pace”, a spus Trump. „I-am trimis pe Steve Witkoff și Jared Kushner, doi negociatori de excepție. Au făcut o treabă excelentă, iar noi i-am trimis acolo pentru a vedea dacă putem sau nu să ajungem la un acord. Și s-ar putea să avem șanse mari să reușim”.

Totuși, Kremlinul consideră că șansele unui progres diplomatic în cadrul vizitei emisarilor americani la Moscova sunt „extrem de reduse”, a relatat Bloomberg sâmbătă, 5 septembrie, conform Kyiv Post.

Potrivit unor surse apropiate conducerii ruse, vizitele anterioare ale negociatorilor americani nu au dat rezultate concrete, iar Moscova nu se așteaptă ca, de data aceasta, emisarii să prezinte propuneri pe care Kremlinul le-ar considera acceptabile.

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Editor : A.M.G.

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