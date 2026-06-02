„Incitarea la avort” în Rusia s-ar putea pedepsi cu amenzi de aproape un milion de ruble

Deputații Adunării Legislative din regiunea Vologda au înaintat Consiliului Legislativ al Consiliului Federației un proiect de lege privind interzicerea totală a „încurajării avorturilor” pe întreg teritoriul Rusiei, cu scopul de a oferi femeilor însărcinate „garanții de protecție împotriva presiunilor agresive menite să le constrângă” să întrerupă sarcina.

Anterior, astfel de norme au fost adoptate, potrivit informațiilor furnizate de autorii inițiativei, în 31 de regiuni. Documentul, care propune amendamente la legea „Cu privire la bazele protecției sănătății cetățenilor”, a fost depus pentru expertiză preliminară pe 19 mai. Autorii propun interzicerea la nivel federal a incitării la avort prin persuasiune, propuneri, mită, înșelăciune și impunerea de cerințe.

În al doilea proiect, deputații din Vologda au propus introducerea de amenzi pentru încălcarea acestei interdicții și pentru „propagarea întreruperii artificiale a sarcinii”. Pentru cetățeni, acestea vor fi de 50-100 mii de ruble, pentru funcționari — 100-300 mii, iar străinii vor fi deportați pentru o astfel de încălcare. Pentru „incitarea la avort” într-o intervenție publică sau în ceea ce privește o minoră, valoarea amenzii crește la 100-200 mii de ruble pentru persoanele fizice, 100-500 mii — pentru funcționari și 500-800 mii — pentru persoanele juridice. Conform notei explicative, o astfel de acțiune va fi considerată infracțiune chiar și în cazul în care femeia renunță ulterior la avort.

Autorii afirmă că amendamentele propuse vor asigura protecția drepturilor femeilor ruse și vor permite punerea în aplicare eficientă a obiectivelor politicii de stat privind „apărarea și consolidarea valorilor spirituale și morale tradiționale, menținerea populației, reducerea numărului de avorturi și creșterea natalității, precum și asigurarea securității naționale a Federației Ruse”.

Parlamentarii din Vologda au început să lucreze la proiectul de lege încă din aprilie. Inițiativa a fost lansată de membrii fracțiunii „Rusia Unită” din Adunarea Legislativă a regiunii și de activista pro-viață, membră a Camerei Publice, Natalia Moskvina. Ea a câștigat primarele „Rusia Unită” și, în septembrie, va fi aleasă în Duma de Stat pe lista din regiunea Vologda.

Amenzile pentru incitarea femeilor la avorturi au început să fie introduse în regiuni în 2023. La începutul anului 2026, astfel de măsuri erau în vigoare în cel puțin 24 de entități administrative.

În august 2025, guvernatorul regiunii Vologda, Georgy Filimonov, a raportat că în regiune clinicile private au încetat complet să mai efectueze avorturi, cu excepția cazurilor legate de indicații medicale sau de infracțiuni penale.

