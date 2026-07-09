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Industria de apărare a Rusiei își atinge limita de sus. Avertismentul unui înalt oficial rus privind întreaga economie a țării

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Din articol
Producția militară își atinge limita Producția civilă, în scădere

Creșterea rapidă a industriei de apărare din Rusia, determinată de război, se apropie de limita sa, a declarat ministrul Industriei și Comerțului, Anton Alikhanov. El avertizează că unul dintre principalele motoare ale creșterii economice a țării începe să-și piardă din avânt.

„Industria de apărare, în calitate de locomotivă a creșterii industriale, va atinge în curând capacitatea maximă de producție și un nivel de referință ridicat și nu va mai oferi acel impuls substanțial pentru creșterea sectorului manufacturier pe care l-a oferit anterior”, a declarat Anton Alikhanov marți, potrivit The Moscow Times, care preia Interfax.

Sectorul manufacturiera al Rusiei, condus de complexul industrial de apărare, a fost unul dintre principalii factori ai economiei rusești în timpul conflictului cu Ucraina. După ce a devenit clar că războiul se va prelungi, guvernul a crescut brusc cheltuielile militare și a extins achizițiile din domeniul apărării.

Rusia a cheltuit între 3 trilioane și 3,6 trilioane de ruble (39,3 miliarde – 47,2 miliarde de dolari) anual pentru „apărarea națională” între 2019 și 2021.

Bugetul din acest an alocă 12,1 trilioane de ruble (158,5 miliarde de dolari), deși această cifră va crește probabil după ce ministrul finanțelor, Anton Siluanov, a avertizat că atât cheltuielile guvernamentale, cât și deficitul bugetar vor depăși nivelurile planificate.

Pentru a face față creșterii comenzii de apărare de la stat, industria de apărare din Rusia, în mare parte deținută de stat, a majorat semnificativ salariile, determinând companiile din alte sectoare să crească salariile pentru a concura pentru angajați, a remarcat Andrei Yakovlev, cercetător invitat la Davis Center.

Ca urmare, producția din cele trei categorii industriale care includ cea mai mare parte a producției din domeniul apărării — „alte echipamente de transport”, „calculatoare, produse electronice și optice” și „produse metalice prelucrate” — aproape s-a dublat între 2023 și 2025, potrivit agenției naționale de statistică a Rusiei, Rosstat.

Producția militară își atinge limita

Producția continuă să crească, deși într-un ritm mai lent. În primele cinci luni ale anului 2026, producția de „alte echipamente de transport” a crescut cu 23,3% față de aceeași perioadă a anului precedent, cea de produse metalice prelucrate a crescut cu 12,6%, iar cea de produse electronice și optice a înregistrat o creștere de doar 2,1%, conform datelor Rosstat.

În unele luni, agenția de statistică a înregistrat scăderi față de aceeași perioadă a anului precedent în anumite sectoare legate de apărare.

Analiștii s-au întrebat cât timp va putea Rusia să mențină acest nivel de expansiune.

Cercetătorii de la think tank-ul Chatham House au concluzionat anul trecut că industria de apărare a Rusiei se deteriorează, în ciuda investițiilor masive din partea statului.

Aceștia au susținut că sectorul s-a confruntat cu dificultăți în dezvoltarea de noi sisteme de armament avansate din punct de vedere tehnologic, că substituirea importurilor a eșuat în mare măsură și că producătorii rămân puternic dependenți de furnizorii străini, bazându-se în același timp pe tehnologii din era sovietică.

De asemenea, aceștia au prevăzut că Rusia va fi nevoită, în cele din urmă, să simplifice și să încetinească producția militară, acceptând totodată o scădere a calității produselor.

Producția civilă, în scădere

În afara sectorului de apărare, producția industrială a stagnat sau s-a contractat în mare măsură, cu câteva excepții, cum ar fi sectorul farmaceutic.

Centrul de Analiză Macroeconomică și Prognoză pe Termen Scurt (CMAKP), un centru de cercetare cu legături strânse cu autoritățile ruse, a semnalat în repetate rânduri că producția industrială, excluzând sectoarele cu o producție semnificativă în domeniul apărării, a stagnat în mare măsură începând cu jumătatea anului 2023 și se află în scădere începând cu a doua jumătate a anului 2024.

Majoritatea sectoarelor de producție civilă fie stagnează, fie se contractă, se arată în rapoartele succesive ale centrului.

Institutul de Prognoză Economică al Academiei Ruse de Științe a subliniat, de asemenea, diferența tot mai mare dintre industriile civile și cele din domeniul apărării.

Acesta a precizat că aproape întreaga creștere industrială de 1,3% înregistrată de Rusia anul trecut a provenit din doar patru sectoare: industria farmaceutică și cele trei categorii de producție legate de apărare.

În primul trimestru al anului 2026, institutul a identificat doar două industrii în expansiune rapidă — echipamente de transport diverse și industria farmaceutică —, în timp ce producția a scăzut față de aceeași perioadă a anului trecut în alte 19 sectoare.

Alikhanov a afirmat că un alt factor care a susținut creșterea industrială în ultimii doi ani — substituirea importurilor și înlocuirea companiilor occidentale care au părăsit Rusia după invazia Ucrainei — este în declin.

„Am folosit deja o parte din impulsul creat de restructurarea legată de sancțiuni și de plecarea companiilor străine de pe piața rusă în interesul industriei”, a spus el.

Ca urmare, creșterea producției industriale totale a încetinit la doar 0,4% în primele cinci luni ale anului, potrivit datelor oficiale.

Editor : B.P.

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