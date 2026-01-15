Industria de armament din Rusia continuă să folosească intensiv echipamente industriale occidentale. Unele dintre ele, luate în leasing

Live TV

Putin în vizită la o fabrică de tancuri
Putin în vizită la o fabrică de tancuri. Foto: Profimedia

Serviciul de informații al Apărării din Ucraina a publicat noi date despre echipamentele tehnologice străine utilizate de companiile din industria de apărare din Rusia.

DIU a declarat că datele se referă la 50 de echipamente industriale străine implicate în producția de arme și echipamente militare în Rusia, scrie Ukrainska Pravda.

Printre echipamentele identificate se numără sistemele de tăiere hidroabrazive fabricate de PTV, o companie cehă. Acestea sunt utilizate de companii implicate în producția de stații radar navale și costiere, precum și de echipamente pentru Forțele Strategice de Rachete ale Rusiei și sisteme de securitate pentru instalații militare.

Lista include, de asemenea, o mașină de frezat CNC JVM-360LS produsă de compania americană JET Tools, care este utilizată de un producător de componente pentru rachete de croazieră Kh-101, precum și o mașină de turnare prin injecție a plasticului TAYU TY-200S de la o companie chineză, operată de o firmă care produce sisteme de ghidare, echipamente de țintire și sisteme de recunoaștere pentru toate condițiile meteorologice.

Companiile militare-industriale rusești utilizează în mod activ scheme de leasing pentru a obține echipamente străine în loc să le achiziționeze direct, a remarcat DIU. Agenția de informații a declarat că această practică ajută la ascunderea utilizatorului final și servește ca una dintre metodele de eludare a sancțiunilor.

Raportul de informații a subliniat că producătorii globali de echipamente ar trebui să introducă monitorizarea și controlul continuu asupra locului în care sunt utilizate produsele lor, pentru a preveni utilizarea tehnologiilor lor în război și în activități destabilizatoare.

În prezent, secțiunea „Instrumente de război” a portalului War&Sanctions conține date despre 1.454 de echipamente străine utilizate de 181 de companii din industria de armament a Rusiei. Lucrările de identificare a acestor echipamente sunt în curs de desfășurare.

Editor : Sebastian Eduard

