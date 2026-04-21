Live TV

Industria funerară din Rusia, în plină expansiune pe fondul pierderilor din Ucraina. Sicriele, gropile, înmormântările s-au scumpit

Data publicării:
În primul trimestru al anului 2026, în Rusia au fost înregistrate 524 de noi firme care oferă servicii funerare și de înmormântare – o creștere de 37,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, scrie The Moscow Times.

Cifra de 524 de noi companii provine de la platforma de analiză a datelor Rusprofile. O tendință similară a fost raportată de Kontur.Fokus, care a înregistrat 500 de noi companii.

Numărul total al organizațiilor din acest sector a ajuns la 11.300, în creștere cu 5,7% față de anul precedent.

Creșterea numărului de noi firme de pompe funebre survine în contextul în care forțele armate ruse suferă pierderi record în războiul împotriva Ucrainei declanșat de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

Conform datelor publicate de Rosstat, Serviciul Federal de Statistică al Rusiei, costul unui sicriu în Rusia a crescut cu 84% de la începutul anului 2022, în timp ce costul unui mormânt a crescut cu 51%.

În ianuarie și februarie 2026, volumul serviciilor funerare prestate a crescut cu 6,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce, în termeni monetari, s-a înregistrat o creștere de 15,7%, ajungând la 22,7 miliarde de ruble (aproximativ 153,72 milioane de dolari).

În 2025 s-a raportat că profiturile companiilor de servicii funerare din Rusia au crescut vertiginos de la începutul anului 2024, veniturile industriei ajungând la 39,5 miliarde de ruble (echivalentul a peste 440 de milioane de dolari SUA la acea vreme), pe fondul unei mortalități record și al războiului din Ucraina.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Gigi Becali și-a anunțat decizia, după oferta din Turcia pentru Mirel Rădoi: "Cum să faci așa ceva?"
Digi Sport
Gigi Becali și-a anunțat decizia, după oferta din Turcia pentru Mirel Rădoi: "Cum să faci așa ceva?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce urmează pentru tine după intrarea lui Uranus în Gemeni. Horoscopul săptămânii 20-26 aprilie
Cancan
Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, la pauză, în vestiarul Rapidului! Un titular rupe tăcerea: „Aici am greșit!”
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Cum își completează veniturile fosta soție a lui Ilie Bolojan. Câți bani câștigă din meseria în care s-a...
Adevărul
Actorul Marius Manole a aflat o poveste veche despre premierul Bolojan de la o chelneriță din Oradea. „Asta...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Virgil Ianțu, reacție fermă după ce imagini de la un banchet de clasa a VIII-a au devenit virale: „Unde sunt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a lămurit de Chivu și l-a acuzat în direct la TV: "A ajuns ca Mourinho! Regret că am crezut în el"
Pro FM
Christina Aguilera, seducătoare într-o rochie din piele cu un decolteu amețitor. Arată impecabil după ce a...
Film Now
Justin Theroux și Nicole Brydon Bloom au devenit părinți. „Suntem atât de fericiți”. Reacție dulce a fostei...
Adevarul
Decizie istorică a Înaltei Curți privind TVA. Explicațiile consultantului fiscal Gabriel Biriș
Newsweek
Ministrul Muncii, dat afară din guvern de Bolojan. Ce se întâmplă cu pensiile? Vești rele pentru pensionari
Digi FM
Lucian Viziru, imagini de pe patul de spital: „Hai că am reușit să bifez camera de gardă și pe 2026!” Cu ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul începe să se dezvolte diferit la fete şi la băieţi încă dinainte de naştere, au constatat oamenii de...
Digi Animal World
E o rasă adorată, dar controversată. Un veterinar susține că buldogul francez „ar trebui interzis”
Film Now
A murit Patrick Muldoon. Actorul cunoscut din „Days of Our Lives” și „Melrose Place” avea 57 de ani
UTV
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea despre relația cu Felix Baumgartner în plin scandal cu familia lui. „Doi...