În primul trimestru al anului 2026, în Rusia au fost înregistrate 524 de noi firme care oferă servicii funerare și de înmormântare – o creștere de 37,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, scrie The Moscow Times.

Cifra de 524 de noi companii provine de la platforma de analiză a datelor Rusprofile. O tendință similară a fost raportată de Kontur.Fokus, care a înregistrat 500 de noi companii.

Numărul total al organizațiilor din acest sector a ajuns la 11.300, în creștere cu 5,7% față de anul precedent.

Creșterea numărului de noi firme de pompe funebre survine în contextul în care forțele armate ruse suferă pierderi record în războiul împotriva Ucrainei declanșat de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

Conform datelor publicate de Rosstat, Serviciul Federal de Statistică al Rusiei, costul unui sicriu în Rusia a crescut cu 84% de la începutul anului 2022, în timp ce costul unui mormânt a crescut cu 51%.

În ianuarie și februarie 2026, volumul serviciilor funerare prestate a crescut cu 6,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce, în termeni monetari, s-a înregistrat o creștere de 15,7%, ajungând la 22,7 miliarde de ruble (aproximativ 153,72 milioane de dolari).

În 2025 s-a raportat că profiturile companiilor de servicii funerare din Rusia au crescut vertiginos de la începutul anului 2024, veniturile industriei ajungând la 39,5 miliarde de ruble (echivalentul a peste 440 de milioane de dolari SUA la acea vreme), pe fondul unei mortalități record și al războiului din Ucraina.

