Inevitabilul s-a produs. Putin l-a rugat pe Modi să-i vândă benzină. Cantitățile impresionante pe care le va importa Rusia din India

Rusia a început importul maritim de benzină din India pentru a atenua deficitul de combustibil de pe piața internă, provocat de atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice, au declarat pentru Reuters două surse din sector.

Potrivit unuia dintre interlocutorii agenției, din India către Rusia au fost expediate cel puțin 60 de mii de tone de benzină auto. O altă sursă a precizat că au fost trimise două tancuri cu încărcături cuprinse între 30 și 40 de mii de tone.

O a treia sursă a precizat că Moscova intenționează să importe lunar 400 de mii de tone de benzină din diferite țări, inclusiv din vecina Belarus, care deja furnizează combustibil pe piața Rusiei. În prima jumătate a lunii iunie, livrările de benzină din Belarus către Rusia s-au triplat și au ajuns la 70 de mii de tone, au declarat sursele agenției.

Consumul de benzină în Rusia în timpul verii, când cererea este ridicată, se ridică la aproximativ 110 mii de tone pe zi, potrivit estimărilor surselor Reuters. În același timp, media zilnică a scăzut la 85 mii de tone pe zi după ce dronele ucrainene au lovit de peste 40 de ori rafinăriile rusești, inclusiv 9 dintre cele mai mari 10.

Aceasta a dus la o penurie de combustibil în aproape toate regiunile rusești. Peste 40 de entități administrative au introdus restricții oficiale privind vânzarea benzinei — de la limitarea cantității de litri pe persoană până la interzicerea alimentării cu combustibil în canistre.

India a devenit cel mai mare cumpărător de loturi maritime de petrol rusesc după începerea războiului cu Ucraina. Anul trecut, aceasta achiziționa 1,5-2 milioane de barili pe zi, iar în iunie 2026 a dus importurile la un nivel record de 2,66 milioane de barili pe zi.

O parte din petrolul cumpărat de la Rusia este exportată de India sub formă de produse petroliere — motorină, gazoil și benzină. În același timp, vânzările de benzină indiană în străinătate au atins anul trecut un nivel record de 400 de mii de barili pe zi, conform estimărilor Wood Mackenzie. Țările din Asia au devenit principalii săi cumpărători.

Benzina indiană conține 20% alcool. Această proporție este de două ori mai mare decât normele rusești, care permit 10% etanol și au fost majorate anul trecut în urma unei serii de atacuri asupra rafinăriilor. Anul acesta, guvernul a permis companiilor petroliere să reducă standardele de calitate ale benzinei la „Euro-3” și ia în considerare posibilitatea revenirii la standardul „Euro-2”, care prevede o creștere de 50 de ori a conținutului de sulf și de 5 ori a celui de benzen. Aceleași standarde se vor aplica și benzinei importate, au declarat surse citate de „Kommersant”.

Combustibilul indian va fi, cel mai probabil, semnificativ mai scump decât benzina și motorina provenite de la rafinăriile rusești, avertizează economistul Kirill Rodionov: prețul acestuia va include nu doar costurile logistice, ci și cheltuielile rafinăriilor indiene pentru achiziționarea țițeiului la prețuri relativ apropiate de cele mondiale.

O soluție completă la criza combustibililor, potrivit lui Rodionov, este posibilă doar în cazul în care se vor oferi garanții de securitate pentru rafinării și se vor ridica sancțiunile impuse industriei petroliere ruse. „Modernizarea rafinăriilor în anii 2010 și la începutul anilor 2020 s-a realizat, în principal, cu ajutorul echipamentelor europene și americane”, reamintește expertul.

Editor : A.R.