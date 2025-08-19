Live TV

Infractori ruşi au încercat să introducă droguri într-o închisoare din Nijni Novgorod cu ajutorul unei pisici

Data publicării:
Închisoare Rusia
Foto Profimedia

Autorităţile unei închisori din regiunea rusă Nijni Novgorod au arestat marţi un grup de infractori care încercau să introducă clandestin droguri în penitenciar folosind o pisică, ce a fost de asemenea reţinută pentru efectuarea investigaţiilor, relatează agenţia EFE, scrie Agerpres.

„Angajaţii Coloniei Penitenciare 7 din regiunea Nijni Novgorod au arestat infractori care încercau să introducă ilegal droguri cu ajutorul unei feline 'traficant de narcotice' ”, a transmis direcţia regională a Serviciului Penitenciar rus (FSIN) pe reţeaua de socializare VKontakte (un Facebook rusesc), unde a postat fotografii cu pisica.

Delincvenţii „au pregătit un guler special pentru pisică, de care au ataşat un mic pachet” cu droguri, au remarcat angajaţii închisorii. „Ideea era ca pisica să transporte către deţinuţi drogurile inserate în pachet. Această metodă neobişnuită şi sofisticată de livrare a fost dejucată datorită acţiunilor profesioniste şi coordonate ale angajaţilor coloniei penitenciare”, a mai transmis serviciul penitenciar.

Analizele au relevat că substanţa introdusă clandestin în închisoare era canabis (marijuana), iar infractorii au fost predaţi poliţiei ruse pentru iniţierea procedurilor în vederea urmăririi penale.

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Summit Alaska
1
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
2
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana...
profimedia-1030146551
3
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia...
fulger, furtuna
4
Cod roșu de furtuni puternice, grindină și vijelii. Zonele vizate de avertizarea ANM
Donald Trump. Foto: Profimedia
5
Trump spune că Zelenski poate încheia războiul „aproape imediat” dacă renunță la Crimeea...
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”
Digi Sport
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ilie Bolojan
Al doilea pachet de măsuri ar urma să fie adoptat săptămâna viitoare...
dragos pislaru face declaratii
Guvernul vrea să prioritizeze investițiile din PNRR care pot fi...
View of the Chain Bridge (Lanchid) from Castle Hill in Budapest
Budapesta, variantă pentru locul eventualei întâlniri Putin-Zelenski...
rable dezasamblate
Programul Rabla va fi relansat în luna septembrie, anunță Ministerul...
Ultimele știri
Ciprian Ciucu: Avem deja sondaje referitoare la Primăria Capitalei, ştim destul de bine cum stăm. „Va fi nevoie să discutăm cu USR”
Atac uriaș, cu 270 de drone rusești, asupra Ucrainei, la câteva ore după summitul de la Casa Albă. „Este clar că Moscova nu vrea pace”
Israelul analizează răspunsul Hamas la propunerea de încetare a focului în Gaza. Ce condiții a pus organizația islamistă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Război în Ucraina.
Rusia a predat Kievului trupurile a 1.000 de soldaţi ucraineni decedaţi
President Trump and Russian President Putin Press Conference in Alaska
Rusia nu respinge ideea unei întâlniri Putin-Zelenski. Lavrov: „Trebuie pregătită minuțios”
Ukraine Summit on August 18, 2025 at the White House in Washington.
Marco Rubio spune care este cheia oricărui acord privind Ucraina: asigurarea că „nu va mai fi invadată niciodată”
profimedia-1029612533
Rușii vor să înregistreze marca „Întâlnire în Alaska”. La ce ar putea fi folosită aceasta
serghei lavrov cu mana la ochelari
Lavrov îl laudă pe Trump, dar îi critică pe liderii europeni: Vorbesc de armistițiu, dar trimit arme Ucrainei
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce i-ar fi șoptit prințul Philip reginei la nunta lui Harry și Meghan. Comentariul său a stârnit rumoare după...
Cancan
BREAKING NEWS. Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat care îi terorizează!
Fanatik.ro
Tragere la sorți măsluită în Cupa României!? Momentul care i-a făcut pe fani să-și pună mari semne de...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
În toiul negocierilor pentru pacea din Ucraina, Germania își instruiește primarii pentru războiul viitorului...
Adevărul
CTP avertizează asupra unui pericol imens: „Există riscul ca, peste o lună, România să aibă graniță directă...
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Mihaela Rădulescu, omagiu dedicat lui Felix: "Energia lui solară s-a potrivit cu a mea în toate felurile...
Digi Sport
Răsturnare spectaculoasă de situație, în divorțul lui Dan Alexa
Pro FM
Katy Perry și Justin Trudeau, primele tensiuni în relație. Apropiații susțin că povestea lor s-a „răcit” brusc
Film Now
Ce avere are Dakota Johnson. Ea a renunțat la facultate pentru actorie, dar a reușit să câștige bani și din...
Adevarul
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Newsweek
Cu cât vor scădea pensiile până în 2030? Care pensionari vor pierde sute de lei la pensie? DOCUMENT
Digi FM
Helen Mirren: Sunt o feministă convinsă, dar James Bond trebuie să fie interpretat de un bărbat
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Josh Duhamel, declarații emoționante despre soția sa, mai tânără cu 21 de ani: „Sunt foarte norocos, o să fiu...
UTV
Andra și Cătălin Măruță, vacanță la Marbella. Cine este milionarul alături de care și-au petrecut sejurul in...