Oficialii și mass-mediadin Rusia continuă să creeze condițiile informaționale pentru respingerea planului de pace al SUA. Acest lucru indică faptul că, de fapt, Kremlinul pregătește în mod activ rușii să nu accepte nimic mai puțin decât o victorie completă în Ucraina, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

„Orice plan trebuie să îndeplinească TOATE cerințele Rusiei”

Prim-vicepreședintele Comitetului Dumei de Stat pentru Afaceri Internaționale, Alexei Chepa, a declarat că orice plan trebuie să îndeplinească toate cerințele Rusiei. El a repetat narațiunea utilizată de propaganda rusă pentru a justifica agresiunea, susținând că obiectivul Rusiei este „orice acord de pace care să abordeze presupusele «cauze profunde»” ale războiului din Ucraina.

Chepa a sugerat, de asemenea, că planul de pace propus de SUA oferă Rusiei mai multe concesii decât propunerile anterioare, dar că acesta nu satisface încă cerințele maximaliste ale Rusiei, au remarcat analiștii ISW.

Narațiuni similare

Mass-media propagandistă rusă și bloggerii militari au subliniat narațiuni similare, în special faptul că Rusia va accepta doar un plan de pace care elimină „cauzele profunde ale războiului”, sugerând că Rusia nu este interesată de niciun fel de negocieri de pace până când nu își va atinge obiectivele pe câmpul de luptă.

Lipsa de interes a Rusiei pentru negocieri este ilustrată și mai clar de o declarație a membrului Comitetului de Apărare al Dumei de Stat, Andrii Koleșik, care a afirmat că Rusia nu intenționează să restituie Ucrainei teritoriile ocupate, nici măcar în zonele pe care Rusia nu le controlează în totalitate, inclusiv regiunea Zaporojie.

Kolesnik a repetat, de asemenea, afirmația falsă că victoria Rusiei în Ucraina este inevitabilă, afirmând că Ucraina „ar trebui să se supună acum tuturor cererilor Rusiei”.

Ațiunile militare nu vor înceta

Liderul LDPR și deputatul Dumei, Leonid Slutski, a declarat că planul de pace este „o bază bună” pentru soluționarea conflictului, dar avansurile Rusiei în estul Ucrainei constituie „argumente la fel de convingătoare”.

Analiștii ISW au remarcat că această declarație arată că Rusia nu intenționează să înceteze operațiunile militare pe teritoriul ucrainean.

„Victoria Rusiei nu este însă inevitabilă, iar Ucraina și Occidentul pot profita de câteva puncte slabe cheie ale Rusiei pentru a forța Kremlinul să negocieze și să facă concesii reale”, au subliniat analiștii.

Planul de pace al SUA

Oficialii americani și ruși au elaborat un plan de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, care constă în 28 de puncte.

Planul prevede cedarea unor părți din Donbas către Rusia în schimbul unor garanții de securitate pe termen lung pentru Ucraina și UE, reducerea armatei ucrainene, renunțarea la armamentul cu rază lungă de acțiune, printre alte condiții.

În plus, rușii au fost probabil implicați în elaborarea planului, după cum indică anumite fraze neobișnuite din document. Mass-media occidentală a suspectat că unele dintre ele ar fi putut fi scrise inițial în limba rusă.

SUA presează Ucraina să accepte planul de pace până pe 27 noiembrie.

Oficialii americani au avertizat aliații NATO că vor exercita presiuni asupra președintelui Volodimir Zelenski pentru a semna un acord de pace cu Rusia în zilele următoare. În caz contrar, Ucraina se va confrunta cu „condiții semnificativ mai grave”.

Cu toate acestea, planul a fost imediat criticat vehement de Ucraina și Europa.

Săptămâna viitoare, Zelenski va discuta planul de pace cu președintele american Donald Trump.

