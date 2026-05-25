Filozoful Alexandr Dughin a propus o reglementare și mai strictă a accesului rușilor la internet și o utilizare a acestuia în doze, pentru ca oamenii să nu-și piardă identitatea și să trăiască o viață reală.

„Internetul trebuie acordat rușilor în porții, ca recompensă pentru comportamentul bun”, a declarat Dughin. Potrivit acestuia, iarna accesul la internet poate fi acordat mai des, deoarece oamenii petrec mai mult timp acasă, iar primăvara și vara – limitat sau chiar oprit, pentru ca rușii să comunice mai mult în direct și să-și petreacă timpul în afara rețelei.

Anterior, el a afirmat că se poate comunica cu prietenii și fără internet și a propus să se fluieră sub ferestre și să se plimbe cu trotinetele. „Dacă se oprește internetul cu totul, mai ales primăvara, oamenii vor începe să se plimbe, să se întâlnească, să comunice, să frecventeze cafenelele și magazinele, să-și facă noi cunoștințe, să ducă o viață umană adevărată. Iar internetul poate fi repornit la sfârșitul toamnei. Internetul în Rusia trebuie să se adapteze la ciclurile sezoniere ale urșilor și fluturilor”, scria Dughin.

Filozoful a propus în repetate rânduri întărirea controlului statului asupra societății și i-a îndemnat pe ruși să trateze acest lucru ca pe o realitate inevitabilă. Potrivit lui, este mai bine ca acest control să fie exercitat de propriul stat, și nu de forțe externe. „Dacă nu vor fi ai noștri, vor fi străinii. Da, într-o astfel de lume trăim, nu avem altă lume pentru voi”, scrie Dughin. El a afirmat că ideea unei absențe totale a controlului pare atractivă, dar este utopică.

