Internetul mobil, limitat „din motive de securitate” în Rusia. Moscoviții se revoltă: „Însăși ideea este neplăcută”

Kremlinul afirmă că întrerupe accesul la Internetul mobil din motive de securitate. „Toate deconectările și restricțiile de comunicare se desfășoară în strictă conformitate cu legislația în vigoare”, a declarat marți purtătorul de cuvânt al instituției, Dmitri Peskov. Declarația a fost făcută la câteva zile după ce locuitorii din Moscova, Sankt Petersburg și alte orașe rusești au început să se confrunte cu întreruperi generalizate ale serviciilor de Internet mobil. Aceste probleme de conectivitate, a spus Peskov, erau legate de o „necesitate majoră - asigurarea securității”. Moscoviții spun că nu au altă alternativă decât să se conformeze noii realități, anunță Meduza.

„În ceea ce privește problemele pe care acest lucru le ridică pentru întreprinderi, acestea sunt un subiect care necesită o analiză mai aprofundată”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Kremlinului. „Desigur, vor fi propuse diverse soluții pentru a rezolva problemele care, din păcate, însoțesc aceste restricții.”

Când „cei patru mari” se prăbușesc

Potrivit Kod Durova, o publicație rusă de tehnologie, utilizatorii din Moscova au început să raporteze probleme la încărcarea site-urilor web și a aplicațiilor în seara zilei de 5 martie. Unii utilizatori au pierdut complet serviciul, rămânând în imposibilitatea de a efectua apeluri telefonice.

Întreruperile au continuat în zilele următoare, afectând toți cei „patru mari” operatori de telefonie mobilă din Rusia: MTS, Megafon, Beeline și T2. Cu toate acestea, conectivitatea a variat în funcție de locație. „Literalmente, într-o parte a unui cartier din centrul orașului, totul ar putea funcționa, dar la câteva străzi distanță, rețeaua dispare complet”, a declarat o sursă pentru Kod Durova.

Potrivit site-urilor de monitorizare DownDetector și Sboi.rf, numărul reclamațiilor a scăzut treptat în weekend, dar a crescut din nou luni dimineață pentru toți cei patru mari operatori de telecomunicații.

Un locuitor din Moscova pe nume Rudolf a declarat pentru Meduza că el și iubita lui au avut probleme de conectivitate la gara Leningradsky pe 6 martie. „La gară, am încercat să chemăm un taxi, dar niciunul dintre noi nu avea acces la internet în clădire sau în apropiere”, își amintește el. „M-am uitat în jur - și alte persoane se aflau exact în aceeași situație.”

„Mergeam prin centrul orașului și nu aveam Internet”

Rudolf a pierdut și conexiunea la Internetul mobil și serviciul de telefonie celulară în centrul orașului duminică.

„Serviciul de telefonie mobilă obișnuit se deconecta periodic”, a spus el. „Ne-am dat seama de acest lucru pentru că prietena mea a încercat să se conecteze la WiFi, iar pentru autentificare era necesar un apel telefonic, care nu a putut fi efectuat.”

„La început, am crezut că am probleme cu VPN-ul meu sau ceva de genul acesta”, a spus Lina, care a pierdut serviciul în centrul Moscovei sâmbătă.

Lina a spus că a pierdut din nou accesul la Internet duminică seara și a avut dificultăți în a găsi un bancomat care să funcționeze. „La un moment dat, am început să intru în panică, deoarece m-am gândit că, dacă mi s-ar întâmpla ceva, nu aș putea să-mi anunț rapid cei dragi”, a declarat ea pentru Meduza. „În caz de urgență - de exemplu, dacă ești arestat-, este mai rapid și mai convenabil să scrii un mesaj decât să suni.”

„Însăși ideea este neplăcută”

Întreruperile de Internet au devenit o obișnuință în Rusia începând din mai 2025, ca parte a ceea ce autoritățile numesc eforturi de combatere a dronelor ucrainene. De exemplu, după ce guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, a raportat o amenințare cu drone pe 9 martie, utilizatorii din Sankt Petersburg au rămas fără conexiune la Internet timp de până la șase ore.

„Gândul că nu pot folosi Internetul mi se pare neplăcut”, a declarat Elena, o locuitoare din Moscova, pentru Meduza. Ea a pierdut conexiunea în diferite părți ale capitalei vineri și duminică. „Mergeam prin centrul orașului și nu aveam Internet”, s-a plâns ea.

„Este extrem de incomod când vrei să faci ceva cu care ești obișnuit, dar nu poți”, a spus Misha, un alt moscovit care a pierdut accesul la Internetul mobil vineri. „A fost prima dată în viața mea când am întâlnit așa ceva”, a continuat el. „Credeam că Internetul mobil nu era atât de restricționat în Moscova”.

Misha a avut și el probleme cu apelurile telefonice în weekend. „Conexiunea era foarte proastă, abia auzeam ceva”, a spus el.

„Accesul liber la Internet este linia mea roșie”

În urma recentelor întreruperi din Moscova, surse din industria telecomunicațiilor citate de Kommersant au afirmat că operatorii au primit ordine să restricționeze accesul la Internetul mobil în anumite părți ale orașului, ceea ce a dus și la probleme cu serviciile de telefonie mobilă. Motivele pentru care au fost alese anumite zone rămân necunoscute, anunță Meduza.

Între timp, operatorii de telecomunicații precum Beeline și T2 susțin că rețelele lor funcționează normal, dând vina pe „restricții externe” pentru întreruperi.

Președintele Vladimir Putin a semnat în februarie o lege care acordă Serviciului Federal de Securitate (FSB) autoritatea de a ordona întreruperea serviciilor de comunicații la nivel național. Legislația, care a intrat în vigoare la 3 martie, protejează, de asemenea, furnizorii de telecomunicații de răspunderea legală pentru întreruperi.

„Resemnarea începe să se instaleze”

Deși locuitorii Moscovei se confruntau periodic cu întreruperi ale comunicațiilor înainte de adoptarea noii legi, acestea nu erau atât de lungi sau de răspândite. Misha a spus că luni încă avea probleme cu Internetul mobil. „Cheburnetul” este chiar după colț, a prezis el, folosind un termen argotic pentru Internetul suveran al Rusiei.

„Nu mă simt anxioasă, mă simt furioasă”, a declarat Elena pentru Meduza. „Anul trecut, înainte de Ziua Victoriei pe 9 mai, au existat avertismente prealabile cu privire la întreruperile de internet și toată lumea era pregătită pentru asta. Dar de data aceasta totul s-a întâmplat brusc.”

Lina a spus că a suferit un atac de panică în timpul călătoriei cu trenul spre casă, duminică, după ce nu a putut accesa informațiile despre biletul ei.

„Mi-am dat seama că, aparent, funcționau doar resursele incluse pe lista albă”, și-a amintit ea, referindu-se la lista oficială a site-urilor web din Rusia care funcționează în timpul întreruperilor de internet. „M-am gândit: ce se întâmplă dacă aceasta este noua noastră realitate? Nu vreau să părăsesc Rusia, dar se pare că accesul liber la Internet este linia mea roșie.”

Alți locuitori care au vorbit cu Meduza se resemnau deja cu schimbările. „În acest moment, resemnarea începe să se instaleze”, a spus Misha. „Orice s-ar întâmpla, nu poate fi mai rău. Sunt pregătit pentru orice.”

„Încerc să tratez asta cu un fel de acceptare disperată și să nu ajung la extreme”, a spus Elena. „Sunt deja prea multe tulburări emoționale.”

