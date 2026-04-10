Peste 6.200 de persoane au fost afectate de o serie de inundații în Daghestan, a declarat șeful regiunii, Serghei Melikov. Cele mai grav afectate zone au fost Mahacikala, Kaspiysk și raioanele Hasaviurt și Derbent, deși, potrivit lui Melikov, situația se „stabilizează” în prezent. Conform oficialilor și rapoartelor mass-media, cel puțin șapte persoane au murit, inclusiv patru copii, anunță Meduza.

Inundații puternice în Daghestan. Sursa: Profimedia Deschide galeria foto

Locuințe, drumuri și poduri au fost inundate sau avariate, iar întreruperi de curent au fost semnalate în mai multe localități. Autoritățile au avertizat, de asemenea, asupra posibilelor focare de boli infecțioase.

Ministrul rus al Situațiilor de Urgență, Alexander Kurenkov, a declarat starea de urgență la nivel federal în Daghestan și Cecenia pe 9 aprilie, în urma inundațiilor severe care au afectat ambele regiuni.

„Având în vedere situația actuală și rapoartele pe care le-am primit, s-a luat decizia de a clasifica situația din Republica Daghestan și din Republica Cecenă drept urgență la nivel federal și de a institui un nivel federal de intervenție”, a declarat Kurenkov în cadrul unei reuniuni la Mahacikala.

Inundațiile din Daghestan au început în primele ore ale zilei de 5 aprilie, în urma unor ploi torențiale. Locuințele din orașe și sate au fost inundate, iar regiunea a suferit întreruperi în alimentarea cu apă și energie electrică. În munți s-au produs avalanșe și alunecări de teren. Șase persoane au murit, printre care trei copii, iar peste 6.000 de persoane au fost afectate.

La data de 9 aprilie, un total de 1.091 de clădiri rezidențiale, 1.146 de parcele de locuințe și 70 de tronsoane de drum din opt comunități din Daghestan rămâneau inundate, a declarat Ministerul Situațiilor de Urgență.

Una dintre zonele cele mai grav afectate de inundațiile din Daghestan a fost capitala regională, Mahacikala, și suburbiile din jur, relatează Forbes Rusia. În martie, precipitațiile au fost de patru ori mai mari decât media. Oficialii orașului au descris inundațiile ca fiind o „manifestare a schimbărilor climatice”.

Infrastructură cu probleme

Însă unii experți spun că amploarea dezastrului are mai puțin de-a face cu clima decât cu factorii umani. Potrivit Raisa Gracheva de la Institutul de Geografie al Academiei Ruse de Științe, distrugerile nu au fost cauzate atât de precipitațiile neobișnuit de abundente, cât de incapacitatea orașului de a gestiona apa de ploaie.

O problemă cheie este Canalul Revoluției din Octombrie, o cale navigabilă artificială de 91 de kilometri, care se întinde de la râul Sulak, trecând prin Mahacikala, până în orașul Izberbash. În era sovietică, acesta a constituit coloana vertebrală a sistemului de irigații din Dagestan, iar în anii 1990 a devenit și o sursă de apă potabilă pentru locuitorii din jurul orașului Mahacikala.

Însă, după cum scrie Forbes Rusia, menținerea curățeniei apei este practic imposibilă: canalul este la vedere pe toată lungimea sa. Acesta adună ape uzate, gunoi și chiar cadavre de animale; ploile abundente îl fac să se revarsă, degradând și mai mult calitatea apei. Și deși autoritățile au desemnat o zonă protejată în jurul canalului și au interzis construcțiile în apropiere, lucrările de construcție continuă chiar până la malurile acestuia.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Un proiect de reconstrucție discutat de mult timp - care ar închide canalul în conducte și ar instala sisteme adecvate de drenaj și tratare - ar putea rezolva multe dintre aceste probleme. Dar, în ciuda faptului că a fost propus în 2021 la un cost de 15 miliarde de ruble (n.r. 193 de milioane de dolari), acesta nu a fost niciodată pus în aplicare.

Construcțiile nereglementate au deteriorat, de asemenea, rețeaua de canale de irigații mai mici conectate la canal. Acestea sunt adesea umplute cu pământ și resturi, construite peste ele sau transformate în drumuri, a declarat geograful Shakhmardan Muduev pentru Forbes Rusia. Un exemplu este așezarea Karaman-2, afectată de inundații, construită fără niciun sistem de drenaj pe un teren folosit inițial pentru pășunat sezonier.

În ansamblu, dezvoltarea urbană haotică a orașului Mahacikala - precum și lipsa unui plan de dezvoltare coerent - l-au făcut deosebit de vulnerabil.

„Dezvoltare nesăbuită”

Multe clădiri, inclusiv blocuri de apartamente cu mai multe etaje, au fost construite fără autorizații corespunzătoare, uneori pe terenuri agricole sau în cooperative de grădinărit. Autoritățile au încercat să ia măsuri drastice: în 2023, au decis să clasifice 457 de blocuri de apartamente ca fiind ilegale, iar în februarie 2026, peste 1.300 de structuri neautorizate au fost demolate. Însă locuitorii spun că demolările fac adesea loc doar unor noi construcții.

Lipsesc, de asemenea, infrastructurile de bază. Experții au declarat pentru Forbes Rusia că multe cartiere mai noi nu dispun de sisteme de drenaj, canalizare pluvială sau canale de scurgere. În unele zone, nu există infrastructură de canalizare sau drenaj de zeci de ani.

Consecințele au fost grave. Pe 5 aprilie, inundațiile au provocat prăbușirea unei extinderi cu trei etaje a unui bloc de locuințe din Mahacikala. Oficialii au declarat că aceasta fusese construită într-o luncă de râu, încălcând normele de construcție - parte a ceea ce au numit „dezvoltare nesăbuită”. Șeful Dagestanului, Sergey Melikov, a declarat că specialiștii examinează acum albia râurilor și verifică documentele clădirilor construite în apropiere.

Melikov a recunoscut existența unor probleme de lungă durată, afirmând că a încercat timp de trei ani să le rezolve, dar s-a lovit de rezistența proprietarilor. „Poate că această situație îi va învăța pe oameni să aibă mai multă grijă atât de proprietățile lor, cât și de nevoile mai largi ale orașului și ale republicii”, a spus el.

Locuitorii din Daghestan descriu însă un ciclu deja cunoscut: se alocă fonduri federale pentru modernizarea infrastructurii, antreprenorii execută lucrări de calitate inferioară, oficialii caută pe cineva pe care să dea vina, iar în final se schimbă foarte puțin.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Alți factori care contribuie la această situație includ supravegherea deficitară a rezervoarelor și albiile râurilor înfundate. În districtul Derbentsky, un baraj de pământ de la rezervorul Gedzhukh - desemnat ca fiind potențial periculos încă din 2006 - a cedat. Deși au fost efectuate unele reparații în 2014, nu există dovezi ale unei reconstrucții complete. Potrivit lui Muduev, rezervorul s-ar fi putut revărsa deoarece nu au fost respectate procedurile standard de siguranță — cum ar fi eliberarea surplusului de apă.

În teorie, râurile care traversează orașele din Dagestan ar putea canaliza în siguranță apa de ploaie. În practică, multe sunt blocate cu resturi, construite peste ele sau folosite ca gropi de gunoi și ieșiri informale de canalizare.

Inundațiile din Daghestan nu sunt o noutate. Regiunea a fost inundată de două ori în 2025, în urma unor ploi torențiale. Oficialii recunosc că problemele de infrastructură sunt un factor cheie, dar acestea rămân nerezolvate de ani de zile. După primul val de inundații de la sfârșitul lunii martie, agenția de presă Agentstvo a concluzionat că autoritățile locale nu s-au pregătit corespunzător pentru inundațiile din 2026.

Editor : C.A.