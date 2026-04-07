Cel puţin două maşini au fost luate de apele inundaţiilor, omorând patru persoane, inclusiv trei copii, a anunţat Comitetul de anchetă al Federaţiei Ruse.
Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media
O altă persoană a murit într-o alunecare de teren, potrivit Ministerului Situaţiilor de Urgenţă.
Unele staţii de tratare a apei au trebuit să fie închise din cauza pene de curent, potrivit autorităţilor locale.
Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media
Echipele de salvare îşi continuă eforturile, deoarece se aşteaptă mai multe ploi, a declarat ministerul.
Inundaţiile au lovit deja Daghestanul săptămâna trecută, provocând pene de curent pe scară largă şi determinând autorităţile să declare starea de urgenţă în regiune.