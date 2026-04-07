Cel puţin cinci persoane au murit în inundaţiile provocate de ploile abundente în sudul Rusiei, iar alte mii au fost evacuate, potrivit autorităţilor, notează AFP, citată de Agerpres.

Inundaţii în sudul Rusiei. Sursa: Profimedia

Videoclipurile distribuite pe reţelele sociale arată sate sub apă şi drumuri scufundate după ploile intense care au lovit Daghestanul, o republică rusă din Caucaz, în weekendul trecut.



Unul dintre videoclipuri arată o parte a unui bloc de apartamente cu mai multe etaje prăbuşindu-se în capitala regională, Mahacikala, situată pe ţărmul Mării Caspice.





Cel puţin două maşini au fost luate de apele inundaţiilor, omorând patru persoane, inclusiv trei copii, a anunţat Comitetul de anchetă al Federaţiei Ruse.

O altă persoană a murit într-o alunecare de teren, potrivit Ministerului Situaţiilor de Urgenţă.



Unele staţii de tratare a apei au trebuit să fie închise din cauza pene de curent, potrivit autorităţilor locale.

Echipele de salvare îşi continuă eforturile, deoarece se aşteaptă mai multe ploi, a declarat ministerul.



Inundaţiile au lovit deja Daghestanul săptămâna trecută, provocând pene de curent pe scară largă şi determinând autorităţile să declare starea de urgenţă în regiune.

