„Învierea" digitală, noua formă de doliu din Rusia: văduvele soldaților ruși uciși în Ucraina își „readuc la viață" soții cu AI

În Rusia, o nouă formă digitală de doliu câștigă teren, potrivit BBC News Russian. Văduvele și rudele bărbaților uciși în războiul din Ucraina apelează la inteligența artificială pentru a „da viață fotografiilor lor”. Folosind poze vechi, imagini de la nuntă sau selfie-uri, instrumentele generative creează videoclipuri scurte în care cei decedați se mișcă, zâmbesc și, uneori, chiar rostesc cuvinte scrise în prealabil, relatează Meduza.

Cererea a dus rapid la apariția unei piețe. Un număr tot mai mare de așa-numiți „neuro-creatori” se oferă acum să „îți aducă persoana iubită înapoi, măcar pentru un minut”, să „creeze un mesaj final din partea soțului tău” sau să „animeze fotografia unui erou”. Prețurile variază de la câteva sute la câteva mii de ruble (de la câțiva dolari la zeci de dolari), în funcție de complexitate, de calitatea materialului sursă și de durata videoclipului.

De obicei, clienții trimit o fotografie (sau, uneori, mai multe) împreună cu o înregistrare audio. Creatorul introduce materialele în instrumente generative ușor accesibile, apoi perfecționează manual rezultatul: elimină imperfecțiunile, adaugă muzică, subtitrări, simboluri militare sau un mesaj prestabilit.

Stilul videoclipurilor variază foarte mult. Unele urmăresc să creeze un efect aproape documentar, cu mișcări subtile ale capului și zâmbete abia schițate. Altele apelează la imagini religioase sau cu caracter religios, sau chiar la elemente fantastice: bărbatul căzut îi mulțumește soției, le adresează câteva cuvinte de rămas-bun copiilor, promite că „va fi mereu alături de ei” — și apoi urcă pe o scară spre cer, transformându-se într-un înger.

BBC News Russian a realizat un reportaj despre mai multe persoane care și-au construit afaceri în jurul acestei forme de „înviere” digitală. Una dintre ele este Katya Jin (Ekaterina Kirpichnikova), în vârstă de 21 de ani. Chiar înainte de războiul pe scară largă, ea câștiga bani producând conținut pentru rețelele sociale și a participat la o campanie plătită care îl viza pe Alexei Navalnîi. Soțul ei — de asemenea antreprenor online — a plecat pe front și acum este dat dispărut. Rămasă singură cu copilul lor de un an, Jin creează acum conținut generat de AI care se concentrează adesea pe imaginea unei soții devotate care așteaptă întoarcerea soțului ei. 

Un proiect intitulat „Video Farewell”, lansat în 2023, oferă clipuri generate de inteligența artificială pe baza fotografiilor, videoclipurilor și mesajelor vocale ale persoanei decedate. Proiectul își propune să ajute la realizarea „unui rămas-bun care nu a fost niciodată rostit”. Potrivit creatorilor săi, cei mai mulți clienți provin din familiile militarilor căzuți la datorie în Ucraina. Prețurile variază între 1.300 și 10.000 de ruble (17–133 dolari).

O altă creatoare, cunoscută sub numele de Aliyana, a declarat că a început să realizeze „videoclipuri de rămas bun” după ce fratele ei a fost ucis în război. La început, lucra pe gratis; acum se pare că încasează până la 55.000 de ruble (730 de dolari) pe zi. O altă creatoare, Ulyana Lebed, a declarat pentru BBC News Russian că prelucrează între 40 și 50 de fotografii pe zi. 

Unii clienți revin pentru a comanda videoclipuri suplimentare — cu ocazia aniversărilor sau a zilelor de naștere ale celor decedați.

Majoritatea acestor „neuro-creatori” sunt femei. Multe dintre ele spun că împărtășesc experiențe similare cu clienții lor: și ele au soți, frați sau alți apropiați care luptă pe front, sunt dispăruți, răniți sau au murit.

Pe măsură ce crește interesul pentru videoclipurile generate de AI și pentru război, unii creatori își extind activitatea dincolo de clipurile personalizate, oferind cursuri de formare și vânzând șabloane pentru a ajuta alte persoane să genereze singure conținut similar.

