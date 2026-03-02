Live TV

Ipocrizie marca Putin. În timp ce omoară civili în Ucraina, condamnă agresiunea SUA din Iran: „Încalcă principiile internaționale”

Data publicării:
Președintele rus Vladimir Putin.
Președintele rus Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Dictatorul rus a dat dovadă, încă o dată, de duble standarde. Într-o conversație cu liderul Emiratelor Arabe Unite acesta a „condamnat agresiunea americano-israeliană” împotriva Iranului. Vladimir Putin i-a spus lui Mohammed bin Zayed Al Nahyan că acțiunile „încalcă principiile fundamentale ale dreptului internațional”. 

„Au fost discutate evenimentele tragice fără precedent din Orientul Mijlociu în contextul agresiunii americano-israeliene împotriva Iranului și al răspunsului dur al Teheranului”, se arată în comunicat.

Liderii au subliniat că părțile implicate în conflictul din Orientul Mijlociu trebuie să înceteze focul cât mai curând posibil și să revină la soluționarea diplomatică a situației.

„Vladimir Putin a menționat că partea rusă a făcut multe pentru a contribui la soluționarea pașnică a situației din jurul programului nuclear iranian și la găsirea unor compromisuri reciproc acceptabile. Și partea emirateză a jucat un rol activ în acest proces”, se arată în comunicat.

Președintele Rusiei a menționat, de asemenea, că eforturile depuse până în prezent au fost zădărnicite de un act neprovocat de agresiune armată împotriva unui stat suveran, membru al ONU, încălcând principiile fundamentale ale dreptului internațional.

Putin i-a mulțumit președintelui EAU pentru eforturile depuse în vederea ajutorării cetățenilor ruși aflați în Emiratele Arabe Unite în situația de forță majoră creată. El și-a exprimat disponibilitatea de a acorda asistență pentru stabilizarea situației generale din Orientul Mijlociu.

În timpul conversației, președintele EAU a subliniat în mod special că ripostele iraniene au afectat în mod direct și Emiratele, provocând daune țării și amenințând populația civilă. Potrivit acestuia, astfel de atacuri sunt lansate în ciuda faptului că teritoriul EAU nu este utilizat ca bază pentru atacuri asupra Iranului și, prin urmare, nu sunt justificate în niciun fel.

„Vladimir Putin, la rândul său, și-a exprimat disponibilitatea de a transmite aceste semnale la Teheran și, în general, de a acorda tot sprijinul posibil în vederea stabilizării situației generale din regiune. Liderii au convenit să rămână în contact strâns”, a informat serviciul de presă al Kremlinului.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
A,Smartphone,Displaying,Iran's,Supreme,Leader,,Ayatollah,Ali,Khamenei,,With
2
Ayatollahul Ali Khamenei este mort. Iranul a confirmat oficial decesul liderului său...
racheta balsitica lansata
3
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre...
Strait of Hormuz
4
Blocaj în Strâmtoarea Ormuz: Mari armatori și companii petroliere opresc navele cu țiței...
profimedia-1079236515
5
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Al treilea atac asupra Israelului. Iranul nu va...
Lovitură de teatru, după bombardamentele din Iran
Digi Sport
Lovitură de teatru, după bombardamentele din Iran
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldat rus militar rus rusia
Rusia exclude vreun ajutor militar pentru Iran. „Apartenenţa la BRICS nu implică obligaţia de a oferi asistenţă reciprocă”
adrian cozma
Vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, printre românii blocați în Dubai: „MAE trebuie să facă o comunicare mai bună”
USA vs Iran
De ce în Iran se strigă „moarte Americii”, iar alte țări din Orientul Mijlociu primesc soldați SUA. Explicația expertei Ioana Bercean
Jean-Noel Barrot Holds Press Conference on Middle East - Paris, France - 02 Mar 2026
Franța ar putea intra în război împotriva Iranului. „Țări prietene, care au fost târâte într-un război pe care nu l-au ales”
zboruri dubai
Secretar de stat în Ministerul Educaţiei, despre starea elevilor din Focşani blocaţi în Dubai: „La acest moment, sunt în siguranţă”
Recomandările redacţiei
oana toiu
Țoiu: Nu avem nicio informaţie privind cetăţeni români care să fie...
avion f-15 in kuwait
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce...
Premierul israelian Benjamin Netanyahu.
Medicul lui Netanyahu, explicații după ce Iranul a susținut că biroul...
ilie bolojan intr-o intalnire la guvern, alaturi de catalin preedoiu si marian neacsu
Şedinţă la Guvern privind situaţia din Orientul Mijlociu. „În această...
Ultimele știri
Trump, un nou atac la adresa aliaților, în plină ofensivă împotriva Iranului. „Am fost foarte dezamăgiţi de Keir”
Iranul acuză noi atacuri asupra uzinei nucleare de la Natanz: „Au atacat în mijlocul negocierilor”
Israelul anunță că a ucis doi șefi ai spionajului iranian
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii atrag bani și oportunități uriașe în martie 2026. Începe cea mai norocoasă perioadă pentru ele
Cancan
Oana Cuzino a pierdut 2 milioane de euro! Decizia judecătorilor e definitivă
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit totul despre planul „Mirel Rădoi la FCSB”: „Îi dau mână liberă”. Ce se va întâmpla cu...
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
Gigi Becali „este cel mai bun din România! Nu are egal”. Anunțul neașteptat făcut despre milionarul de la FCSB
Adevărul
Strâmtoarea Ormuz, butoiul cu pulbere care poate declanșa un şoc energetic de tipul anilor ’70: „Ne putem...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Moby, legenda muzicii electronice, de la viața cu 20 de beri pe seară și droguri, la un trai "monastic"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dorit de Gigi Becali la FCSB, Mirel Rădoi n-a stat deloc pe gânduri
Pro FM
Anca Țurcașiu și partenerul ei, blocați în Thailanda din cauza conflictului din Orientul Mijlociu: „Încercăm...
Film Now
Cillian Murphy și soția sa, decizie inedită după ani trăiți departe de lumina reflectoarelor. Fanii spun că e...
Adevarul
Român blocat în Abu Dhabi: „Suntem pe cont propriu, indiferent ce s-ar spune”
Newsweek
Ajutoarele la pensie anunțate pentru 2026 s-ar putea înjumătăți. Ce bani s-ar fi găsit pentru pensionari?
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Filmul aflat în fruntea box office-ului nord-american. Top 10 pelicule cu cele mai mari încasări în weekend
UTV
Dorian Popa a fost la un pas de moarte în Japonia. O explozie i-a zguduit locuința în toiul nopții