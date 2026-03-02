Dictatorul rus a dat dovadă, încă o dată, de duble standarde. Într-o conversație cu liderul Emiratelor Arabe Unite acesta a „condamnat agresiunea americano-israeliană” împotriva Iranului. Vladimir Putin i-a spus lui Mohammed bin Zayed Al Nahyan că acțiunile „încalcă principiile fundamentale ale dreptului internațional”.

„Au fost discutate evenimentele tragice fără precedent din Orientul Mijlociu în contextul agresiunii americano-israeliene împotriva Iranului și al răspunsului dur al Teheranului”, se arată în comunicat.

Liderii au subliniat că părțile implicate în conflictul din Orientul Mijlociu trebuie să înceteze focul cât mai curând posibil și să revină la soluționarea diplomatică a situației.

„Vladimir Putin a menționat că partea rusă a făcut multe pentru a contribui la soluționarea pașnică a situației din jurul programului nuclear iranian și la găsirea unor compromisuri reciproc acceptabile. Și partea emirateză a jucat un rol activ în acest proces”, se arată în comunicat.

Președintele Rusiei a menționat, de asemenea, că eforturile depuse până în prezent au fost zădărnicite de un act neprovocat de agresiune armată împotriva unui stat suveran, membru al ONU, încălcând principiile fundamentale ale dreptului internațional.

Putin i-a mulțumit președintelui EAU pentru eforturile depuse în vederea ajutorării cetățenilor ruși aflați în Emiratele Arabe Unite în situația de forță majoră creată. El și-a exprimat disponibilitatea de a acorda asistență pentru stabilizarea situației generale din Orientul Mijlociu.

În timpul conversației, președintele EAU a subliniat în mod special că ripostele iraniene au afectat în mod direct și Emiratele, provocând daune țării și amenințând populația civilă. Potrivit acestuia, astfel de atacuri sunt lansate în ciuda faptului că teritoriul EAU nu este utilizat ca bază pentru atacuri asupra Iranului și, prin urmare, nu sunt justificate în niciun fel.

„Vladimir Putin, la rândul său, și-a exprimat disponibilitatea de a transmite aceste semnale la Teheran și, în general, de a acorda tot sprijinul posibil în vederea stabilizării situației generale din regiune. Liderii au convenit să rămână în contact strâns”, a informat serviciul de presă al Kremlinului.

