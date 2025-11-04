Ambasada rusă la Roma a exprimat protestul Ministerului Afacerilor Externe al Italiei față de campania anti-rusă din mass-media după declarația Mariei Zaharova privind prăbușirea turnului din Roma.

Astăzi, la cererea părții italiene, ministerul afacerilor externe a fost vizitat de consilierul-trimis Mihail Rus.

„A fost exprimat un protest ferm în legătură cu campania anti-rusă grosolană și dezgustătoare declanșată de Roma în mass-media, pretextul pentru care a fost îngrijorarea justificată a reprezentantei oficiale a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, cu privire la subfinanțarea patrimoniului cultural și istoric al Italiei ca urmare a cheltuirii nechibzuite a fondurilor contribuabililor italieni pentru susținerea regimului terorist criminal din Ucraina”, se arată în declarația misiunii diplomatice.

În cadrul întâlnirii, partea rusă și-a exprimat condoleanțele pentru moartea unui muncitor român în urma prăbușirii turnului din Roma și a urat însănătoșire grabnică celor răniți.

În plus, misiunea diplomatică rusă a atras atenția asupra lipsei de tact a Ministerului Afacerilor Externe al Italiei, care a insistat să organizeze o întâlnire care nu era deloc urgentă tocmai în Ziua Unității Naționale. În același timp, ambasada a menționat că ministerul nu a răspuns la solicitarea de a organiza o întâlnire de lucru cu ambasadorul Rusiei, Alexei Paramonov, pe agenda căreia se aflau chestiuni importante și actuale privind relațiile bilaterale.

Luni, în centrul Romei, în apropierea Colosseumului, s-a prăbușit o parte din turnul medieval Conti. Trei muncitori români care reconstruiau monumentul au fost răniți. Ulterior, s-a produs o nouă prăbușire. Echipele de salvare au fost nevoite să îndepărteze manual molozul în căutarea unui muncitor rămas blocat sub acesta. Acesta a fost salvat după 11 ore și transportat la spital, unde a decedat din cauza unor probleme cardiace.

După incident, Zaharova a reamintit contribuția Italiei la finanțarea regimului de la Kiev. Potrivit acesteia, guvernul italian cheltuiește în mod inutil banii contribuabililor, ignorând problemele din interiorul țării.

