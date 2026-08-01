Live TV

Analiză Istoria ne arată că august e o lună blestemată pentru ruși, dar care sunt șansele să fie cea mai neagră perioadă pentru Vladimir Putin

Data publicării:
Vladimir Putin'S 2026 New Year Eve Address
Vladimir Putin. Imagine din timpul discursului de Anul Nou. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Cunoscută sub numele de „Augustul Negru” sau „Augustul Blestemat”, a opta lună a anului a adus, în mod tradițional, tulburări în Rusia, de la tentativa de lovitură de stat a aripii dure sovietice din 1991 până la scufundarea submarinului nuclear „Kursk” în 2000, în primul an al mandatului președintelui Putin. Lunile august ulterioare au adus și mai multă suferință, inclusiv inundații și incendii mortale, atacuri teroriste, prăbușiri de avioane și o explozie la centrala hidroelectrică Saiano-Șușenskaia din 2009, care a provocat moartea a 75 de persoane. Mai recent, în august 2024, trupele ucrainene au trecut granița și au pătruns în regiunea Kursk din vest, aducând războiul Kremlinului pe teritoriul Rusiei, scrie The Times într-o analiză.

Putin are motive întemeiate să se teamă de luna august care urmează. Prezentat ani de zile de propaganda Kremlinului drept singurul politician capabil să asigure securitatea națională, decizia lui Putin de a invada Ucraina în 2022 a dus la atacuri aproape zilnice asupra inima Rusiei. Instalațiile petroliere au fost distruse, iar depozitele uriașe ale Wildberries, cel mai mare retailer online din țară, au fost, de asemenea, ținta unor atacuri menite să paralizeze sistemul bancar.

Pe măsură ce Rusia arde, regimul lui Putin se confruntă cu cea mai gravă combinație de presiuni militare, economice și politice de când a ajuns la putere, acum mai bine de un sfert de secol.

Războaiele dezastruoase din străinătate au jucat un rol major în prăbușirea regimurilor țarist și sovietic, iar comparațiile cu situația din Rusia de astăzi sunt inevitabile. Îndoielile răspândite cu privire la starea mentală a lui Putin au sporit îngrijorările rușilor. „A fost întotdeauna destul de lucid, nu detașat de realitate. Acum, nu știu”, a declarat pentru The Times o sursă din Moscova apropiată de Kremlin.

Președintele Zelenski a afirmat săptămâna trecută că membri ai cercului restrâns al lui Putin au comunicat Kievului și aliaților săi occidentali că liderul rus poartă întreaga responsabilitate pentru război. El nu a oferit alte detalii.

Tatiana Stanovaia, o analistă politică rusă exilată, expertă în Kremlin, a afirmat că elita rusă își pierde încrederea în capacitatea regimului de a face față provocărilor cu care se confruntă țara.

„În timp ce Rusia era anterior încrezătoare că țara ar putea cel puțin să evite pierderea războiului și să se lase purtată de inerție pentru o perioadă destul de lungă, elitele sunt acum cuprinse de groază în fața impotenței sistemului în fața problemelor tot mai grave”, a spus ea.

Deși Stanovaia a afirmat că există puține speranțe, dacă există vreuna, ca conflictele economice și sociale să-l oblige pe Putin să renunțe la invazia Ucrainei, ea a spus că regimul său riscă să se dezintegreze în jurul său.

„Situația este ca un șurub blocat [ruginit în loc]: indiferent câtă forță se aplică, acesta rămâne imobil, în timp ce restul structurii suportă presiunea. Presiunea nu schimbă poziția lui Putin; dimpotrivă, crește riscul de deformare și fisuri în sistemul înconjurător”, a scris ea într-un articol publicat de think tank-ul american Carnegie.

Totuși, dacă Rusia suferă, același lucru este valabil și pentru Ucraina, și nu există motive să se bănuiască că armata lui Putin se află în pragul unei înfrângeri totale. Trupele ruse controlează încă aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei, în timp ce rachetele Moscovei lovesc în fiecare zi orașele și localitățile țării. Cu puțin timp înainte de a fi demis de Zelenski din funcția de comandant-șef al Ucrainei, generalul Oleksandr Sîrskii a avertizat că un punct de cotitură în război era încă „la mare distanță”.

În realitate, nimeni nu știe ce anume, dacă va fi ceva, va fi picătura care va umple paharul pentru regimul lui Putin. Prăbușirea regimului, dacă va avea loc, ar putea fi provocată de un eveniment de tip „lebădă neagră”, precum revolta din 2023 a lui Evgheni Prigojin, șeful mercenarilor Wagner.

În 2014, Gleb Pavlovski, regretatul consilier de imagine al Kremlinului care l-a ajutat pe Putin să-și consolideze puterea înainte de a se întoarce împotriva lui când și-a dat seama că acesta dorea să domnească pe viață, a afirmat că era „imposibil” să se prevadă cât timp regimul va reuși să se mențină la putere, dar că sfârșitul său va veni cu o viteză amețitoare. „Când se va prăbuși, se va prăbuși într-o singură zi”, a declarat el pentru site-ul The New Republic.

Deși atacurile ucrainene pun la încercare nervii oamenilor din toată țara și pun presiune pe economie, este puțin probabil ca acestea să joace un rol major în schimbarea opiniilor, a afirmat Nikolai Rîbakov, liderul partidului Iabloko, singurul partid anti-război din Rusia care nu a fost interzis de Kremlin.

„Toată lumea spune că situația este gravă, dar fiecare trage concluzii diferite. Unii înclină spre pace, în timp ce alții înclină spre consolidarea poziției lui Putin. Aceștia devin mai agresivi”, a spus el.

Cu toate acestea, nemulțumirea față de Putin este în creștere evidentă. Chiar și cota sa oficială de popularitate a scăzut cu 5 puncte procentuale — până la 66% — într-o singură săptămână din această lună, cel mai scăzut nivel de la începutul războiului, potrivit FOM, un institut de sondaje afiliat guvernului.

Abbas Galliamov, un analist politic care a fost cândva redactor de discursuri pentru guvernul rus, a susținut că sondajul face parte din planul Kremlinului de a ascunde o scădere și mai accentuată a sprijinului acordat liderului rus.

„Această cifră de 66% este de aproximativ două ori mai mare decât cifra reală”, a afirmat el. „Și datorită acestui sondaj, despre care toată lumea scrie, întreaga lume este convinsă că majoritatea rușilor îl susțin pe Putin. Iar când va veni momentul potrivit, FOM va anunța că popularitatea a început să crească”, a spus Galliamov, care a fost desemnat „agent străin” de către Kremlin.

Pe fondul atacurilor ucrainene neîncetate, unii susținători ai liniei dure par să se refugieze în venerarea lui Iosif Stalin, dictatorul sovietic a cărui reputație a crescut vertiginos sub Putin. Cel puțin 24 de noi monumente sau busturi dedicate lui Stalin au fost dezvelite în Rusia și în Ucraina ocupată de la începutul războiului, iar mai mult de jumătate dintre acestea au fost ridicate anul trecut, potrivit Partidului Comunist.

Un nou monument dedicat lui Stalin, care a apărut săptămâna trecută în orașul Cerepoveț, a fost al patrulea ridicat în regiunea Vologda în ultimii doi ani. Georgi Filimonov, guvernatorul regional și membru al partidului de guvernământ „Rusia Unită”, a afirmat că epurările lui Stalin au fost „un instrument necesar pentru consolidarea puterii”, o aluzie clară la propria campanie de teroare politică a lui Putin.

Dacă luna august a acestui an se va dovedi a fi cea mai neagră de până acum pentru Putin, este puțin probabil ca căderea sa de la putere să marcheze începutul unei noi ere a democrației și a drepturilor omului în Rusia. Având în vedere că liderii opoziției liberale sunt morți sau în exil, el ar fi, aproape sigur, succedat de un membru al elitei politice sau de securitate existente.

Puține lucruri s-au schimbat în această privință de când lui Pavlovski, care a murit în 2023, i s-a pus întrebarea, cu peste un deceniu în urmă, ce fel de regim ar prelua puterea după prăbușirea bruscă a lungii domnii a lui Putin. Răspunsul său? „O copie a acestuia.”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dr Sorin Baila
1
Intervenția chirurgicală care reface drumul sângelui către picior
Spain Ceuta
2
Urgență umanitară și socială absolută în Spania. Imagini incredibile, cu mii de migranți...
sosoaca face declaratii
3
Diana Șoșoacă, implicată într-un accident rutier în București. Eurodeputata a fost...
Ceuta
4
Criza din Ceuta, „o încălcare a suveranității teritoriale a Spaniei”, spune premierul...
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Guvernul declară stare de alertă la nivel național. Bolojan: „România riscă să piardă 20%...
Fără milă! Cum l-a numit presa pe Darius Olaru, după debutul oficial în Belgia
Digi Sport
Fără milă! Cum l-a numit presa pe Darius Olaru, după debutul oficial în Belgia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump in biroul oval
SUA intenționează să lanseze noi atacuri asupra Iranului (The Hill)
Pompierii intervin la fața locului, după atacurile rușilor din noaptea de vineri spre sâmbătă. Foto Serviciul de Urgență Telegram
Al doilea atac major lansat de Rusia în ultimele 48 de ore: 9 morți și 27 de răniți la Kiev
Andrii Sybiha
Ucraina avertizează țările europene că Rusia va exploata criza migranţilor din Ceuta. Ce au descoperit analiștii Kievului
comandant
Tentativă de asasinat orchestrată de serviciile ruse: cum a fost vizat comandantul unei brigăzi ucrainene. Anunțul lui Zelenski
oana toiu 1
Oana Țoiu, după discuția cu omologul ucrainean: România va apela la energia din Ucraina în contextul crizei provocate de secetă
Recomandările redacţiei
fitch
Oficial: Agenția Fitch menține ratingul de țară. România a evitat...
traian basescu
Traian Băsescu, despre criza energetică: „Este un caz penal. Am ajuns...
Beijing,China.3rd September 2025. The airborne unmanned combat formation passes through Tian'anmen Square during the V-Day military parade on September 3, 2025 in Beijing, China. China unveiled its land-, sea-, and air-based strategic forces as the nuclea
Cum se folosește China de modelele de inteligență artificială ale SUA...
Vlogger
Un influencer american, entuziasmat de România: „Îți poți lăsa copiii...
Ultimele știri
Probleme cu traficul pe Dunăre. Încărcătura navelor, redusă chiar și la jumătate din capacitate din cauza cotelor scăzute
Complotul pentru achitarea lui Luigi Mangione: cum ar putea scăpa de închisoare americanul care a asasinat un director de asigurări
Britanic arestat pentru spionaj în favoarea Iranului la baza RAF Akrotiri din Cipru: ce detalii ies la iveală
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A defilat pe podium fără să știe că duce o luptă teribilă în propriul corp: "Am fost șocată. Timpul este...
Cancan
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: 'Va fi doborât de fulger'
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir, atac cu talpa la FRF: „L-au adus pe Gică Hagi ca să își bată joc de el!”
editiadedimineata.ro
Șapte gigafabrici AI: planul de 10 miliarde de euro al UE pentru a concura cu SUA și China
Fanatik.ro
Sportivul cu cancer cerebral în fază terminală a ajuns în finala unei competiții importante: ”Mi-am atins...
Adevărul
Festivalul care aduce în doar 4 zile 100 de milioane de euro unui oraș românesc. Dubai l-a importat deja...
Playtech
Cât pierzi la pensie dacă ieși cu 3 ani mai devreme. Calculul pentru o pensie de 4.000 de lei
Digi FM
Dr. Monica Pop, internată după un AVC "făcut de supărare". Îl acuză pe managerul Spitalului de Oftalmologie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac a primit vestea mult așteptată: 25.000.000 de lei!
Pro FM
Delia, despre schimbările pe care vrea să le facă la 44 de ani: „Nu ai cum să trăiești așa. E prea mult!”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Margot Robbie rupe tăcerea despre experiența cu Jared Leto în „Suicide Squad”: „Mi-era teamă că voi fi bătută...
Adevarul
Oamenii care au fugit de civilizație. Cum supraviețuiesc ultimele triburi preistorice în era digitală
Newsweek
Economist: „Pensiile nu vor fi indexate la 1 ianuarie 2027”. Ce sume de bani vor pierde pensionarii?
Digi FM
Andreea Raicu, reacție fermă după ce Alexandru Rogobete a numit o femeie „epilatoarea șefă”: „Nicio profesie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cel mai mare episod de extincție din istoria Pământului oferă un avertisment pentru prezent. Ce au descoperit...
Digi Animal World
Vacanță transformată în coșmar. O adolescentă de 13 ani a fost mușcată de o baracudă: „Am văzut sânge peste...
Film Now
Au format unul dintre cele mai iubite cupluri din anii '90. De ce s-au despărțit, de fapt, Cindy Crawford și...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...