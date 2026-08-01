Cunoscută sub numele de „Augustul Negru” sau „Augustul Blestemat”, a opta lună a anului a adus, în mod tradițional, tulburări în Rusia, de la tentativa de lovitură de stat a aripii dure sovietice din 1991 până la scufundarea submarinului nuclear „Kursk” în 2000, în primul an al mandatului președintelui Putin. Lunile august ulterioare au adus și mai multă suferință, inclusiv inundații și incendii mortale, atacuri teroriste, prăbușiri de avioane și o explozie la centrala hidroelectrică Saiano-Șușenskaia din 2009, care a provocat moartea a 75 de persoane. Mai recent, în august 2024, trupele ucrainene au trecut granița și au pătruns în regiunea Kursk din vest, aducând războiul Kremlinului pe teritoriul Rusiei, scrie The Times într-o analiză.

Putin are motive întemeiate să se teamă de luna august care urmează. Prezentat ani de zile de propaganda Kremlinului drept singurul politician capabil să asigure securitatea națională, decizia lui Putin de a invada Ucraina în 2022 a dus la atacuri aproape zilnice asupra inima Rusiei. Instalațiile petroliere au fost distruse, iar depozitele uriașe ale Wildberries, cel mai mare retailer online din țară, au fost, de asemenea, ținta unor atacuri menite să paralizeze sistemul bancar.

Pe măsură ce Rusia arde, regimul lui Putin se confruntă cu cea mai gravă combinație de presiuni militare, economice și politice de când a ajuns la putere, acum mai bine de un sfert de secol.

Războaiele dezastruoase din străinătate au jucat un rol major în prăbușirea regimurilor țarist și sovietic, iar comparațiile cu situația din Rusia de astăzi sunt inevitabile. Îndoielile răspândite cu privire la starea mentală a lui Putin au sporit îngrijorările rușilor. „A fost întotdeauna destul de lucid, nu detașat de realitate. Acum, nu știu”, a declarat pentru The Times o sursă din Moscova apropiată de Kremlin.

Președintele Zelenski a afirmat săptămâna trecută că membri ai cercului restrâns al lui Putin au comunicat Kievului și aliaților săi occidentali că liderul rus poartă întreaga responsabilitate pentru război. El nu a oferit alte detalii.

Tatiana Stanovaia, o analistă politică rusă exilată, expertă în Kremlin, a afirmat că elita rusă își pierde încrederea în capacitatea regimului de a face față provocărilor cu care se confruntă țara.

„În timp ce Rusia era anterior încrezătoare că țara ar putea cel puțin să evite pierderea războiului și să se lase purtată de inerție pentru o perioadă destul de lungă, elitele sunt acum cuprinse de groază în fața impotenței sistemului în fața problemelor tot mai grave”, a spus ea.

Deși Stanovaia a afirmat că există puține speranțe, dacă există vreuna, ca conflictele economice și sociale să-l oblige pe Putin să renunțe la invazia Ucrainei, ea a spus că regimul său riscă să se dezintegreze în jurul său.

„Situația este ca un șurub blocat [ruginit în loc]: indiferent câtă forță se aplică, acesta rămâne imobil, în timp ce restul structurii suportă presiunea. Presiunea nu schimbă poziția lui Putin; dimpotrivă, crește riscul de deformare și fisuri în sistemul înconjurător”, a scris ea într-un articol publicat de think tank-ul american Carnegie.

Totuși, dacă Rusia suferă, același lucru este valabil și pentru Ucraina, și nu există motive să se bănuiască că armata lui Putin se află în pragul unei înfrângeri totale. Trupele ruse controlează încă aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei, în timp ce rachetele Moscovei lovesc în fiecare zi orașele și localitățile țării. Cu puțin timp înainte de a fi demis de Zelenski din funcția de comandant-șef al Ucrainei, generalul Oleksandr Sîrskii a avertizat că un punct de cotitură în război era încă „la mare distanță”.

În realitate, nimeni nu știe ce anume, dacă va fi ceva, va fi picătura care va umple paharul pentru regimul lui Putin. Prăbușirea regimului, dacă va avea loc, ar putea fi provocată de un eveniment de tip „lebădă neagră”, precum revolta din 2023 a lui Evgheni Prigojin, șeful mercenarilor Wagner.

În 2014, Gleb Pavlovski, regretatul consilier de imagine al Kremlinului care l-a ajutat pe Putin să-și consolideze puterea înainte de a se întoarce împotriva lui când și-a dat seama că acesta dorea să domnească pe viață, a afirmat că era „imposibil” să se prevadă cât timp regimul va reuși să se mențină la putere, dar că sfârșitul său va veni cu o viteză amețitoare. „Când se va prăbuși, se va prăbuși într-o singură zi”, a declarat el pentru site-ul The New Republic.

Deși atacurile ucrainene pun la încercare nervii oamenilor din toată țara și pun presiune pe economie, este puțin probabil ca acestea să joace un rol major în schimbarea opiniilor, a afirmat Nikolai Rîbakov, liderul partidului Iabloko, singurul partid anti-război din Rusia care nu a fost interzis de Kremlin.

„Toată lumea spune că situația este gravă, dar fiecare trage concluzii diferite. Unii înclină spre pace, în timp ce alții înclină spre consolidarea poziției lui Putin. Aceștia devin mai agresivi”, a spus el.

Cu toate acestea, nemulțumirea față de Putin este în creștere evidentă. Chiar și cota sa oficială de popularitate a scăzut cu 5 puncte procentuale — până la 66% — într-o singură săptămână din această lună, cel mai scăzut nivel de la începutul războiului, potrivit FOM, un institut de sondaje afiliat guvernului.

Abbas Galliamov, un analist politic care a fost cândva redactor de discursuri pentru guvernul rus, a susținut că sondajul face parte din planul Kremlinului de a ascunde o scădere și mai accentuată a sprijinului acordat liderului rus.

„Această cifră de 66% este de aproximativ două ori mai mare decât cifra reală”, a afirmat el. „Și datorită acestui sondaj, despre care toată lumea scrie, întreaga lume este convinsă că majoritatea rușilor îl susțin pe Putin. Iar când va veni momentul potrivit, FOM va anunța că popularitatea a început să crească”, a spus Galliamov, care a fost desemnat „agent străin” de către Kremlin.

Pe fondul atacurilor ucrainene neîncetate, unii susținători ai liniei dure par să se refugieze în venerarea lui Iosif Stalin, dictatorul sovietic a cărui reputație a crescut vertiginos sub Putin. Cel puțin 24 de noi monumente sau busturi dedicate lui Stalin au fost dezvelite în Rusia și în Ucraina ocupată de la începutul războiului, iar mai mult de jumătate dintre acestea au fost ridicate anul trecut, potrivit Partidului Comunist.

Un nou monument dedicat lui Stalin, care a apărut săptămâna trecută în orașul Cerepoveț, a fost al patrulea ridicat în regiunea Vologda în ultimii doi ani. Georgi Filimonov, guvernatorul regional și membru al partidului de guvernământ „Rusia Unită”, a afirmat că epurările lui Stalin au fost „un instrument necesar pentru consolidarea puterii”, o aluzie clară la propria campanie de teroare politică a lui Putin.

Dacă luna august a acestui an se va dovedi a fi cea mai neagră de până acum pentru Putin, este puțin probabil ca căderea sa de la putere să marcheze începutul unei noi ere a democrației și a drepturilor omului în Rusia. Având în vedere că liderii opoziției liberale sunt morți sau în exil, el ar fi, aproape sigur, succedat de un membru al elitei politice sau de securitate existente.

Puține lucruri s-au schimbat în această privință de când lui Pavlovski, care a murit în 2023, i s-a pus întrebarea, cu peste un deceniu în urmă, ce fel de regim ar prelua puterea după prăbușirea bruscă a lungii domnii a lui Putin. Răspunsul său? „O copie a acestuia.”

Editor : B.E.