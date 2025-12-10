De la 1 ianuarie anul acesta, trupele ruse au reușit să preia controlul asupra unei suprafețe de 4669 km² din Ucraina, ceea ce reprezintă 0,77% din întreg teritoriul țării (603 628 km² în total). Aceste date sunt furnizate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Acest indicator este cu 22% mai mare comparativ cu anul 2024, când forțele armate ale Federației Ruse au ocupat 3734 km pătrați de teritoriu ucrainean.

Ritmul puțin mai rapid de avansare a trupelor ruse în 2025 are ca preț pierderi enorme, care, potrivit datelor Statului Major General al Armatei Ucraine, au ajuns la peste 391 de mii de morți și răniți de la începutul anului. Aceasta înseamnă peste 83 de soldați ruși morți sau răniți pe kilometru pătrat. După cum observă ISW, ritmul de avansare al armatei Federației Ruse „nu depășește viteza de mers pe jos, chiar și în zonele în care, în ultima perioadă, trupele ruse au obținut succese relativ mai rapide, de exemplu în direcțiile Gulai-Polia și Pokrovsk”.

Viteza ofensivei ruse nu va crește în viitorul apropiat, constată analiștii. Acest lucru se datorează „dominației” dronelor ucrainene, care fac practic imposibile acțiunile rapide de manevră cu utilizarea tehnicii grele pentru străpungeri rapide și „obligă trupele ruse să lanseze atacuri epuizante pentru a distruge infanteria”.

Evaluări puțin mai „succesive” pentru Moscova au fost prezentate anterior de AFP, care a studiat, de asemenea, datele ISW și Critical Threats Project. Conform acestor calcule, în 2025, Federația Rusă a ocupat aproape 5400 km² din Ucraina, cu aproape 2000 km² mai mult decât în aceeași perioadă a anului precedent. În același timp, evaluarea a inclus atât zonele care, potrivit afirmațiilor Kievului și ale analiștilor militari, sunt ocupate de Rusia, cât și cele asupra cărora armata rusă declară că deține controlul. În total, Moscova a cucerit aproximativ 20% din teritoriul ucrainean – aproximativ 120.000 km pătrați.

Conform calculelor The Economist, Rusia ar fi putut pierde doar 1% din populația masculină dinainte de război. Publicația nu a prezentat cifre absolute, dar, ținând cont de datele ultimului recensământ dinainte de război din 2020-2021, această cifră poate varia între aproximativ 430.000 și 680.000 de morți. Conform estimărilor NATO, numărul total al morților și răniților din armata rusă până în decembrie 2025 se apropie de 1,15 milioane.

