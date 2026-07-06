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Analiză ISW: Putin și Gherasimov mint privind teritoriul cucerit în Ucraina. Cu cât a exagerat dictatorul rus

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Vladimir Putin și Valeri Gherasimov, șeful armatei ruse Foto: Profimedia
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Vladimir Putin și conducerea sa militară se străduiesc din răsputeri să prezinte realizările armatei ruse de pe front ca fiind decisive și capabile să schimbe radical cursul războiului în favoarea Moscovei. Pe fondul crizei de combustibil și al atacurilor masive ale Ucrainei asupra rafinăriilor și fabricilor militare, conducătorii ruși par să încerce să convingă populația că în „operațiunea lor specială” „totul decurge conform planului”.

Aceste eforturi vizează, de asemenea, să-l impresioneze pe Donald Trump: la Kremlin se speră în continuare că, prin intermediul SUA, se vor putea atinge la negocieri acele obiective care nu pot fi realizate pe front prin atacuri de tip „carne de tun”.

Putin a declarat că, de la începutul anului, Rusia a capturat în Ucraina peste 3.000 km² și 133 de localități. Potrivit șefului Statului Major General, Valeri Gerasimov, în iunie au fost capturate 636 km² și 29 de localități. Cu toate acestea, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) susține că, conform observațiilor și mărturiilor sale, pe întregul teatru de operațiuni militare, trupele ruse au capturat sau au pătruns pe un teritoriu de 621,7 km² de la începutul anului; aceasta fiind o suprafață de aproape cinci ori mai mică decât cea declarată de Putin. În ceea ce privește localitățile capturate sau în care au pătruns soldații ruși, ISW a numărat 64 – cu puțin peste două ori mai puține decât susține Putin.

O situație similară se regăsește și în cazul declarațiilor lui Gerasimov. Pierderile reale ale ucrainienilor (și asta doar dacă considerăm „pierdere” pătrunderea pe teritoriu a unor grupuri de atacatori izolate) se ridică, potrivit datelor ISW, la 30,42 km² și 20 de localități. Adică Gerasimov a exagerat indicatorul teritorial de 21 de ori.

Probabil că Putin și comandamentul rus au vorbit intens, pe 3 și 4 iulie, despre capturarea unor localități mici, cu scopul de a „satura spațiul informațional și a îngreuna infirmarea acestor declarații”, remarcă ISW. Adăugând că Putin a făcut afirmații exagerate similare cu privire la succesele trupelor sale „într-un interviu minuțios regizat” din 28 iunie, acordat jurnalistului de la Kremlin Pavel Zarubin. ISW consideră aceste exagerări constante ca făcând parte dintr-un război verbal, „al cărui scop este de a prezenta victoria Rusiei în Ucraina ca fiind inevitabilă, iar apărarea ucraineană – ca fiind pe cale de a se prăbuși”.

Conform analizei institutului, în luna iunie trupele ruse au pierdut, în medie, 1 298 de soldați la fiecare kilometru pătrat de teritoriu pe care l-au ocupat sau în care au pătruns. Un simplu calcul arată că, în acest ritm, odată cu cucerirea celor 5 065,17 km² de teritoriu rămași din regiunea Donetsk, Rusia va pierde 6 574 590 de militari.

Putin și comandanții săi au profitat, de asemenea, de întâlnirea din 3 iulie pentru a afirma în mod fals că au capturat localitatea Konstantinovka și că au început străpungerea cordonului defensiv al Forțelor Armate ale Ucrainei (VSU) în regiunea Donetsk, scrie ISW. „La Kremlin, probabil s-a presupus că Putin îl va suna pe Trump pentru a-l felicita cu ocazia Zilei Independenței SUA și s-au organizat în mod deliberat, pe 3 iulie, întâlniri ale lui Putin cu mai mulți comandanți, în cursul cărora acesta a declarat că trupele ruse au capturat Konstantinovka și a făcut și alte afirmații exagerate — toate acestea în ajunul convorbirii telefonice din 4 iulie”.

Putin și Trump au vorbit într-adevăr la telefon pe 4 iulie. Potrivit consilierului lui Putin, Iurii Ușakov, tocmai americanii „au venit cu propunerea de a purta această discuție”, iar acest lucru „spune multe”. (Înainte de discuția cu Putin, Trump a vorbit la telefon cu Vladimir Zelenski.) Președintele american „și-a confirmat disponibilitatea de a contribui la încetarea cât mai rapidă a ostilităților și la găsirea unor soluții pașnice pentru depășirea crizei, iar reprezentanții săi speciali, Steve Whitcoff și Jared Kushner, vor continua eforturile de mediere și vor fi gata să vină la Moscova la un moment oportun”, a declarat Ușakov.

Whitcoff și Kushner sunt însă ocupați cu negocierile cu Iranul, care vor continua oficial doar până pe 17 august. În același timp, Trump le-a spus colaboratorilor săi că acestea ar putea dura și mai mult.

În același timp, Washingtonul continuă să acorde ajutor militar Kievului. După cum au declarat pentru Financial Times înalți oficiali ucraineni, Forțele Armate ale Ucrainei beneficiază de sprijinul serviciilor de informații americane în stabilirea rutelor dronelor, pentru a ocoli apărarea antiaeriană rusă. Serviciile de informații ale SUA stabilesc, de asemenea, altitudinea optimă de zbor a dronelor și momentul potrivit pentru atacurile asupra teritoriului Rusiei.

În acest context, vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a declarat că Rusia și-a epuizat practic posibilitățile de a continua ofensiva. Armata lui Putin plătește „un preț foarte mare pentru fiecare kilometru pătrat” de teritoriu capturat, a spus el într-un interviu acordat ziarului The Times:

Sincer vorbind, rușii se află acum într-o situație în care beneficiile pe care le pot obține din continuarea operațiunilor ofensive sunt neglijabile — și se apropie de zero.

Editor : A.R.

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