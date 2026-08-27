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John Ratcliffe, șeful CIA, a mers la Moscova pentru a descuraja Rusia să atace NATO (presă)

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John Ratcliffe într-o ședință de cabinet la Casa Albă. Foto: Profimedia
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Călătoria neobişnuită a directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova în această săptămână a avut ca scop avertizarea Rusiei împotriva oricărui atac care ar viza NATO, au anunţat, miercuri, mai multe publicaţii americane, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a încercat să minimizeze importanţa acestei vizite, notează AFP.

Wall Street Journal şi CBS au raportat că şeful CIA a încercat să descurajeze Rusia de la orice atac împotriva unui membru NATO, în condiţiile în care evaluările serviciilor americane de informaţii indică faptul că Moscova ar putea încerca să pună alianţa la încercare.

Wall Street Journal detaliază, în special, că preşedintele rus Vladimir Putin ar putea sfida NATO cu un atac limitat” în următorii ani, potrivit Agerpres.

Donald Trump a calificat, totuşi, această deplasare a directorului CIA drept o vizită de semi-rutină” într-un interviu acordat miercuri comentatorului conservator Glenn Beck, lăsând să se înţeleagă că întrevederea a avut ca scop discutarea războiului din Ucraina.

„Ne-am dori ca războiul din Ucraina să se oprească”, a adăugat preşedintele american.

În timpul călătoriei sale la Moscova, Ratcliffe a abordat şi problema războiului din Iran, ameninţând cu sancţiuni suplimentare dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă, potrivit presei americane.

Miliardarul a asigurat în timpul interviului de miercuri că această vizită nu a avut legătură nici cu Iranul, nici cu ameninţările ruseşti la adresa NATO.

„Nu a fost acolo pentru niciunul dintre lucrurile pe care le menţionaţi”, a susţinut el, fiind întrebat despre cele două subiecte.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că John Ratcliffe s-a deplasat la Moscova pentru discuţii între servicii secrete”, fără a se întâlni cu preşedintele Vladimir Putin.

Purtătorul de cuvânt rus a considerat că este încă prea devreme pentru a spune în ce măsură acest lucru va avea o influenţă asupra procesului de scoatere a relaţiilor (ruso-americane) din criză”.

Niciun alt contact viitor nu este prevăzut pentru moment, le-a afirmat el jurnaliştilor, printre care şi cei de la AFP, calificând aceste contacte drept pozitive”, dar refuzând să menţioneze dosarele asupra cărora au purtat discuţiile.

De câteva luni, Rusia şi Ucraina îşi intensifică atacurile cu rază lungă, vizând situri civile precum depozite logistice şi facilităţi petroliere şi portuare. Aceste atacuri fac un număr tot mai mare de victime civile în fiecare săptămână.

Eforturile diplomatice sub mediere americană pentru a pune capăt conflictului sunt în impas, iar Kremlinul nu dă niciun semn că ar fi pregătit să îşi revizuiască pretenţiile maximaliste, în special cele teritoriale.

Până în prezent, încercările lui Donald Trump de a pune capăt conflictului, inclusiv organizarea, în urmă cu puţin peste un an, a unui summit în Alaska cu omologul său Vladimir Putin, au rămas fără rezultat.

Un avion militar american a decolat marţi dimineaţă din capitala letonă Riga spre capitala rusă, înainte de a efectua traseul invers în cursul serii, conform datelor de pe site-ul de monitorizare a zborurilor Flightradar24.

Ultima călătorie cunoscută a unui director CIA în Rusia data din noiembrie 2021, înainte de începerea războiului din Ucraina în februarie 2022.

Editor : Ș.R.

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