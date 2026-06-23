Jurnalistul care a scris despre relația lui Putin cu „cea mai cunoscută amantă din Rusia” a fost găsit mort în casa sa din Letonia

Un jurnalist rus care a relatat despre presupusa relație a lui Vladimir Putin cu campioana olimpică la gimnastică Alina Kabaeva a decedat în Letonia în urma unei presupuse intoxicații cu ciuperci.

Grigori Nekhoroshev a decedat pe 19 iunie la Riga, capitala Letoniei, unde locuia de 11 ani ca refugiat politic, a relatat portalul de știri leton Delfi. Acesta avea 69 de ani.

Delfi a precizat că cauza probabilă a decesului a fost otrăvirea cu ciuperci false de miere pe care Nekhoroshev le-a cules în apropierea locuinței sale.

Informația a fost confirmată publicației de către două persoane apropiate jurnalistului, descrise de Delfi ca fiind personalități respectate în cercurile intelectuale vorbitoare de limbă rusă.

Un articol care a stârnit furia Kremlinului

Nekhoroshei era redactor-șef al ziarului „Moskovski Korrespondent” când acesta a publicat, în 2008, un articol în care se susținea că Putin intenționa să divorțeze de soția sa, Lyudmila, și să se căsătorească cu Kabaeva.

După publicarea articolului, ziarul a fost închis, iar Nekhoroshev a fost interogat de ofițeri ai serviciilor de securitate.

Ulterior, alte mijloace de informare în masă au relatat despre relația lui Putin cu Kabaeva, susținând că cei doi au cel puțin doi copii împreună. Putin nu a recunoscut niciodată public o relație cu Kabaeva și a negat în repetate rânduri informațiile pe această temă.

Nekhoroshev a părăsit Rusia și s-a stabilit în cele din urmă în Letonia după anexarea Crimeii în 2014.

Delfi a relatat că Nekhoroshev părea vesel cu puțin timp înainte de moartea sa: Andrey Shavrey a declarat că l-a întâlnit la un club literar din Riga cu două zile înainte, în timp ce expertul în artă Artur Avotiņš a spus că l-a văzut zâmbind într-un autobuz urban în seara următoare.

Putin ar avea mai mulți copii cu Kabaeva, aceasta este cunoscută drept „cea mai cunoscută amantă din Rusia”.

Editor : A.R.