Live TV

Jurnalistul care a scris despre relația lui Putin cu „cea mai cunoscută amantă din Rusia” a fost găsit mort în casa sa din Letonia

Data publicării:
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
Vladimir Putin Foto Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Un articol care a stârnit furia Kremlinului

Un jurnalist rus care a relatat despre presupusa relație a lui Vladimir Putin cu campioana olimpică la gimnastică Alina Kabaeva a decedat în Letonia în urma unei presupuse intoxicații cu ciuperci.

Grigori Nekhoroshev a decedat pe 19 iunie la Riga, capitala Letoniei, unde locuia de 11 ani ca refugiat politic, a relatat portalul de știri leton Delfi. Acesta avea 69 de ani.

Delfi a precizat că cauza probabilă a decesului a fost otrăvirea cu ciuperci false de miere pe care Nekhoroshev le-a cules în apropierea locuinței sale.

Informația a fost confirmată publicației de către două persoane apropiate jurnalistului, descrise de Delfi ca fiind personalități respectate în cercurile intelectuale vorbitoare de limbă rusă.

Un articol care a stârnit furia Kremlinului

Nekhoroshei era redactor-șef al ziarului „Moskovski Korrespondent” când acesta a publicat, în 2008, un articol în care se susținea că Putin intenționa să divorțeze de soția sa, Lyudmila, și să se căsătorească cu Kabaeva.

După publicarea articolului, ziarul a fost închis, iar Nekhoroshev a fost interogat de ofițeri ai serviciilor de securitate.

Ulterior, alte mijloace de informare în masă au relatat despre relația lui Putin cu Kabaeva, susținând că cei doi au cel puțin doi copii împreună. Putin nu a recunoscut niciodată public o relație cu Kabaeva și a negat în repetate rânduri informațiile pe această temă.

Nekhoroshev a părăsit Rusia și s-a stabilit în cele din urmă în Letonia după anexarea Crimeii în 2014.

Delfi a relatat că Nekhoroshev părea vesel cu puțin timp înainte de moartea sa: Andrey Shavrey a declarat că l-a întâlnit la un club literar din Riga cu două zile înainte, în timp ce expertul în artă Artur Avotiņš a spus că l-a văzut zâmbind într-un autobuz urban în seara următoare.

Putin ar avea mai mulți copii cu Kabaeva, aceasta este cunoscută drept „cea mai cunoscută amantă din Rusia”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-06-22-9852
1
Guvernul Veștea, susținut de PSD și puciștii liberali, a picat la vot în Parlament...
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
2
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Alina Gorghiu
3
Gorghiu, reacție după decizia PNL privind demisia: Lui Bolojan îi e frică de faptul că un...
Nicușor Dan.
4
Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Mingea a ajuns înapoi în curtea lui Nicușor...
adrian vestea la cotroceni
5
Adrian Veștea a anunțat un nou nume din guvernul său, cu doar câteva minute înainte de...
"Știm cu toții cu cine ești măritată!" Reacție tranșantă, după ce a văzut imaginile de la Cupa Mondială
Digi Sport
"Știm cu toții cu cine ești măritată!" Reacție tranșantă, după ce a văzut imaginile de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Woman,Holds,Foreign,Passport,At,Home,By,The,Window
Putin atrage occidentali în Rusia cu vize pentru „valorile tradiționale”. Din ce țări provin beneficiarii programului
Doliu pentru prințesa Bajrakitiyabha. Foto Profimedia
Prințesa thailandeză Bajrakitiyabha a decedat după mai bine de trei ani petrecuți în comă
simone biles
Marea gimnastă Simone Biles, „la un pas de moarte” în urmă cu câteva zile: „Cea mai înfricoşătoare experienţă din viaţa mea”
Real event, Motorcycle accident, crash at night on a wet road
Încă un oligarh de-ai lui Putin a murit subit. Avea doar 54 de ani și era inclus în topul miliardarilor
vladimir putin
O nouă lovitură pentru Putin. UE poate îngheța activele rușilor care sunt supuși sancțiunilor
Recomandările redacţiei
CONGRES PNL vot bolojan motreanu ciucu 2_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Conducerea PNL a stabilit lista „puciștilor” care vor fi dați afară...
Nicușor Dan.
Nicușor Dan a chemat astăzi liderii partidelor parlamentare la...
ilie bolojan inquam sabin cirstoveanu
Ilie Bolojan, după eșecul învestirii Guvernului Veștea: „Jocurile de...
Ludovic Orban.
Ludovic Orban, către Nicușor Dan: „Nu îl desemnați premier pe...
Ultimele știri
Wikipedia nu va permite inteligenței artificiale să editeze articolele. „Nu putem avea suficientă încredere”
De ce carburanţii se scumpesc în România, deși petrolul se ieftineşte. Explicația șefului AEI, Dumitru Chisăliță
Trump a dat decret ca SUA să aibă un prim computer cuantic utilizabil în cercetarea ştiinţifică până în 2028
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Urmează săptămâni grele pentru 4 zodii. Astrele scot la suprafață răni vechi și secrete ascunse
Cancan
Perla anului 2026 după proba de limba română. Ce a putut spune această elevă din Vaslui
Fanatik.ro
Lovitură de teatru! Elias Charalambous, aproape de a-i lua locul unui român la o echipă de top din Grecia
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Ce poate aștepta FCSB de la Ronny Labonne? Comparația cu Maxime Sivis oferă primele indicii: „Îl va scoate pe...
Adevărul
Rusia își rescrie manualele de istorie. Vor include rolul trupelor nord-coreene în războiul din Ucraina
Playtech
Ce studii și ce avere are Sorin Grindeanu, ar putea ajunge din nou premier. Ce urmează după căderea...
Digi FM
Ce fel de premier îi cere Lucian Mîndruță lui Nicușor Dan: „Să aibă destui bani încât să nu ne fure”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fiul Shakirei a văzut că toate camerele s-au mutat pe ei la Cupa Mondială și ce a urmat face înconjurul lumii
Pro FM
Dua Lipa, cea mai senzuală mireasă. Rochie mulată cu spatele gol și o atitudine de superstar
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Angelina Jolie, dezvăluiri rare despre ultimii ani: „Într-un fel, viața m-a frânt puțin!” Cum a schimbat-o...
Adevarul
Mobilizare uriașă în învățământ: 160.000 de profesori cer anularea austerității, dar se lovesc de o barieră...
Newsweek
Ce ajutoare și bonusuri la pensie se primesc în 2026? Care pensionari pot primi sute de lei din 6 surse?
Digi FM
Ludovic Orban nu se mai abține: "Are o cotă de încredere aproape de... genunchiul broaştei"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Au găsit veriga lipsă? Cercetătorii propun o explicație radicală pentru apariția vieții pe Pământ
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
Reuniune „Blonda de la Drept”. Reese Witherspoon și fostele ei colege, alături de actrița care preia rolul...
UTV
Cabral a vorbit despre viața după divorțul de Andreea Ibacka. „Stau cu copiii și merg să pun muzică la câteva...