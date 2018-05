Jurnalistul rus a descris cum şi-a înscenat moartea. "La morgă am stat în cearşaf şi am ascultat ştirile"

Noi detalii despre cazul jurnalistului rus, pe care toată lumea l-a crezut mort, ca urmare a unui asasinat motivat politic, doar ca să apară apoi într-o conferinţă de presă, alături de serviciile de securitate ucrainene. Arkadi Babcenko a detaliat modul în care şi-a înscenat moartea.

Arkadi Babcenko a povestit că şi-a înscenat moartea, ajutat de serviciile de securitate ucrainene, pentru a dejuca un plan de asasinat care-l viza. Totul a fost organizat în cel mai mic detaliu. Potrivit scenariului, jurnalistul rus fusese împuşcat în faţa casei.

Arkadi Babcenko, jurnalist rus: „Mi-am pus un tricou în care făcusem găuri de gloanţe şi m-am întins pe jos. Aveam pe mine sânge real, dar de porc. Au turnat sânge pe mine, mi-am pus din el în gură şi l-am scuipat. Au băgat nişte cheaguri de sânge în găurile de gloanţe. Şi eram „mort".

Imediat, la faţa locului a ajuns o ambulanţă, iar medicul, care ştia de înscenare, a început să-i facă manevre de resuscitare, după care l-a declarat mort.

Arkadi Babcenko, jurnalist rus: „Totul a început pe la 6 seara şi am ajuns la morgă pe la 10 seara. Toate hainele mele erau pline de sânge. Îmi era foarte frig. M-am spălat cât am putut. Mi-au dat un cearşaf şi m-am înfăşurat în el. Am stat aşa, în cearşaf şi am ascultat cum se zicea la ştiri că am fost un tip fantastic.”

Ucraina acuză Rusia că se afla în spatele planului de asasinat, lucru pe care Moscova îl neagă cu vehemenţă.

Pe de altă parte, înscenarea morţii lui Arkadi Babcenko a fost criticată de unele organizaţii jurnalistice.

Anthony Bellanger - secretar general FIJ : „Faptul că şi-a înscenat moartea, ascunzând totul de jurnalişti, de familie, de colegi, depăşeşte orice limită.

E un dezastru să ajungi la aşa ceva, pentru că întreaga breaslă va fi stigmatizată luni întregi”.

Un bărbat care voia să-l asasineze pe Babcenko a fost arestat în Ucraina.