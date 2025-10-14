Șeful Ceceniei, Ramzan Kadîrov , a primit medalia de gradul I „Pentru contribuția la dezvoltarea mișcării fermierilor în Rusia”. El însuși a anunțat acest lucru pe canalul său de Telegram. Premiul i-a fost înmânat de către primul vicepreședinte al Comitetului Dumei de Stat pentru probleme agricole, președintele Asociației fermierilor și cooperativelor agricole din Rusia (AKKOR), Vladimir Plotnikov, în cadrul unei ceremonii oficiale la Groznîi.

Kadîrov a menționat că „i-a făcut plăcere să primească” cea mai înaltă distincție a Asociației din mâinile sale. Plotnikov a declarat că „în ultimii ani, sectorul agricol din Cecenia a înregistrat o creștere semnificativă” și că în republică „se aplică tehnologii inovatoare și se utilizează echipamente moderne”. Kadîrov deține și titlul de „Fermier de onoare”, obținut în 2021.

Este deja cel puțin a 36-a distincție acordată șefului Ceceniei de la invadarea Ucrainei de către Rusia. La începutul lunii august, numărul acestora era de 31, potrivit calculelor „Verstka”. Cu toate acestea, de atunci Kadîrov a primit o distincție pentru contribuția sa la îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor, medalia „Pentru merite aduse districtului municipal Veden” din regiune, ordinul „Apărătorul Sunna” din partea Centrului de coordonare al musulmanilor din Caucazul de Nord și a devenit de două ori Erou al Republicii Cecene. A doua „Stea de Aur” regională i-a fost înmânată lui Kadîrov de ziua lui, pe 5 octombrie, transmite presa rusă.

De la începutul războiului, colecția lui Kadyrov s-a îmbogățit cu 13 distincții din partea unor organizații, printre care ordinul Institutului Kurchatov (mai 2022) și insigna „Centaur” din partea Consiliului Arhitecților Șefi ai Rusiei (iunie 2024); 10 distincții departamentale, printre care titlurile de „lucrător onorific al complexului agroindustrial” și „excelent în serviciul de urgență”, primite la două zile distanță în octombrie 2024; două ordine de stat — Alexandru Nevski și „Pentru merite față de Patrie” de gradul II; trei distincții regionale, inclusiv titlul de Erou al Republicii Cecene (acordat pentru prima dată în 2022); trei distincții din partea administrațiilor de ocupație ale Ucrainei, printre care Ordinul Prieteniei „LNR”, Medalia de Erou „LNR” și Medalia „Pentru eliberarea Mariupolului”.

