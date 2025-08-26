Live TV

Kadîrov i-a mai dat o medalie fiului său. Adam a fost decorat pentru rezultatele de la un campionat de tir la care nu a participat

Vladimir Putin gave his personal blessing to the wedding of Adam Kadyrov, 17, amid speculation he could take over from his ‘ailing and terminally ill’ father Ramzan Kadyrov, 48, as dictator of Chechnya.
Adam Kadîrov și Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia Images

Fiul șefului Ceceniei, Ramzan Kadîrov, Adam Kadîrov , în vârstă de 17 ani, a primit încă o medalie – „Apărătorul Republicii Cecene” – la campionatul de tir tactic, la care nu a participat. Anunțul a fost făcut chiar de către dictatorul de la Groznîi.

La competiție au participat unități de forță din Rusia și din alte țări. În clasamentul general, în primele trei locuri s-au clasat echipele din Belarus, regiunea Smolensk și regiunea Herson, ocupată de armata rusă.

Adam Kadîrov s-a adresat luptătorilor cu „felicitări și a remarcat nivelul lor ridicat de pregătire, rezistență și profesionalism”, a declarat șeful Ceceniei. Fiul său a înmânat cupele și medaliile echipelor câștigătoare, iar Kadîrov junior a primit medalia din partea șefului Ministerului Afacerilor Interne al republicii, Aslan Irashanov, transmite publicația currenttime

Adam Kadîrov nu precizează pentru ce merite a primit medalia. Conform decretului șefului Ceceniei, distincția se acordă pentru „curajul și vitejia personale demonstrate în îndeplinirea datoriei militare, de serviciu și civice, în apărarea drepturilor constituționale ale cetățenilor pe teritoriul Republicii Cecenia în condiții care implică riscuri pentru viață”.

Adam Kadîrov este secretarul Consiliului de Securitate al Ceceniei, șeful departamentului de securitate și asistentul tatălui său, coordonator al acordării de ajutor umanitar locuitorilor din Gaza, precum și coordonator al celor două batalioane care luptă în Ucraina, Sheikh Mansur și Baysangur Benoievski, Universității ruse de forțe speciale Vladimir Putin din Gudermes și Ministerului de Interne din Cecenia.

Kadîrov junior a început să primească distincții și să fie numit în funcții înalte după ce l-a bătut în arestul preventiv pe Nikita Zhuravel, acuzat de arderea Coranului. În februarie 2024, Zhuravel a fost condamnat pentru insultarea sentimentelor credincioșilor, iar în noiembrie același an – pentru trădare. Publicația V1.RU a scris că el va petrece în total 14 ani în colonie.

Anul trecut, Ramzan Kadîrov a primit cea mai înaltă distincție din Republica Cecenă. Era a zecea medalie primită după ce anul trecut a bătut un prizonier care se afla în arest

