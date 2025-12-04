Live TV

Kadîrov îi cântă în strună lui Putin și spune că așteaptă „ordinul” pentru a începe războiul cu Europa: „Totul se va termina repede”

Russian President Putin Meets with Chechen Leader Ramzan Kadyrov, Grozny, Chechen Republic, Russia - 20 Aug 2024
Vladimir Putin și Ramzan Kadîrov. Foto: Profimedia

Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, s-a arătat disponibil să înceapă un război cu țările europene, care „se va termina repede” și nu „în favoarea lor”, relatează publicația ucraineană Focus.

Într-o postare pe canalul său de Telegram, Kadîrov s-a adresat președintelui Rusiei, Vladimir Putin, afirmând că armata sa are nevoie doar de un ordin din partea sa pentru a începe războiul cu Europa în cazul în care „va fi necesar”. 

Politicianul pro-Kremlin a promis că nimeni nu va „face ceremonii” și că războiul se va termina „foarte repede”.

„Cu siguranță nu vom face ceremonii, Vladimir Vladimirovici, așteptăm ordinul! Totul se va termina foarte repede și, evident, nu în favoarea celor care au decis să înceapă războiul cu Rusia”, a mai precizat liderul cecen.

„Am o întrebare, Vladimir Vladimirovici: dacă toate acestea vor începe, nu vă veți supăra pe noi dacă ei vor începe imediat să-și ceară scuze în mod VOLUNTAR?”, a mai scris el.

Afirmațiile lui Kadîrov vin în contextul în care președintele rus Vladimir Putin a susținut că nu are de gând să poarte un război cu Europa, însă în cazul în care bătrânul continent ar intenționa să lanseze un război, Rusia ar fi pregătită.

Amenințarea liderului rus cu războiul a stârnit o reacție și din partea șefului NATO. Mark Rutte  l-a ironizat pe liderul de la Kremlin pentru aparițiile sale în uniformă militară.

„Nu voi reacționa la tot ceea ce spune Putin. L-am văzut în haine militare, îmbrăcat ca un soldat pe front, dar fără a fi pe front, ci destul de departe”, a declarat Rutte.

