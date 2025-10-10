Live TV

Kadîrov promite telefoane iPhone 17 celor care vor manipula votul astfel încât Groznîi să apară pe bancnota de 500 de ruble

Liderul cecen Ramzan Kadîrov / Sursa foto: Profimedia Images

Un canal de televiziune de stat cecen a publicat instrucțiuni despre cum să fie manipulate voturile pentru ca „Grozny-City” să fie aleasă pentru a fi tipărită pe bancnota de 500 de ruble. Canalul de „Groznîi” a publicat instrucțiuni care permit oamenilor să voteze din nou pentru „Grozny-City” pe site-ul Băncii Centrale a Rusiei. În același timp, liderul cecen, Ramzan Kadîrov a lansat o tombolă cu un telefoane iPhone pentru cei care votează pentru acest simbol de patru ori, scrie canalul de Telgram Aghensvto.

O postare pe canalul Telegram al Companiei de Televiziune și Radiodifuziune de Stat „Kadîrov” conține, „instrucțiuni detaliate despre cum să votezi pentru «Grozny-City» pe site-ul Băncii Rusiei prin iCloud”. Este atașat și un videoclip care descrie procedura de obținere a unei adrese de e-mail false.

Conform instrucțiunilor, utilizatorii trebuie să achiziționeze un abonament iCloud+ pentru 149 de ruble pentru a avea acces la adrese de e-mail false, apoi să utilizeze această adresă falsă pentru a se conecta la site-ul Băncii Centrale și a vota de mai multe ori pentru „Groznîi-City”.

Funcția de e-mail fals necesită ca utilizatorul să aibă deja o adresă de e-mail validă, la care vor fi redirecționate e-mailurile primite de la adresa iCloud. Practic, canalul de stat promovează o schemă de manipulare a voturilor, scrie sursa citată.

În același timp, Ramzan Kadyrov a anunțat o tombolă cu zece iPhone 17 printre cei care au votat pentru „Groznîi-City” de patru ori. Pentru a face acest lucru, șeful Ceceniei a propus exprimarea voturilor folosind patru conturi diferite, conectându-se la site prin „Odnoklassniki”, „Gosuslugi”, e-mail și „VKontakte”.

Pentru a-și confirma votul, participanții la tombola lui Kadyrov trebuie să posteze pe conturile lor de socializare patru capturi de ecran care să le confirme participarea la vot, cu hashtagul „#VoteazăPentruCecenia”. Aghenstvo a găsit 43 de postări cu acest hashtag pe VKontakte.

În context, votarea pentru designul noii bancnote de 500 de ruble a început pe 1 octombrie și va continua până pe 14 octombrie. Designul bancnotei va fi dedicat Districtului Federal Caucazul de Nord. „Groznîi-City”, reperul propus pentru spatele bancnotei, se află în prezent pe locul al doilea, cu 704500 de voturi. Muntele Elbrus este în frunte cu 713000 de voturi, scrie sursa citată.

