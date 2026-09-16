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Kaja Kallas acuză Rusia că blochează pacea în Ucraina: „Deschideți-vă ochii. Scopul lui Putin este să intimideze Occidentul”

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E5 Group Ministers of Defence meeting in Krakow, Poland
Kaja Kallas, șefa diplomației UE. Foto: Profimedia Images
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Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a respins în Parlamentul European ideea că Ucraina ar reprezenta un obstacol în calea păcii și a indicat Rusia drept responsabilă, în opinia sa, pentru blocarea unei soluții. Kallas a avertizat și asupra intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene înaintea iernii și a anunțat că Uniunea Europeană a alocat 75 de milioane de euro pentru repararea și izolarea locuințelor, precum și pentru furnizarea de echipamente și produse esențiale, anunță Ukrinform.

Rusia, și nu Ucraina, este cea care stă în calea păcii, iar cei care nu reușesc să înțeleagă acest lucru trebuie să recunoască în sfârșit această realitate. Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a făcut această declarație în cadrul unei dezbateri din Parlamentul European privind necesitatea urgentă a sprijinului UE pentru Ucraina, pe fondul escaladării agresiunii militare a Rusiei, potrivit Ukrinform. Declarația oficială a lui Kallas confirmă că intervenția a avut loc pe 16 septembrie 2026.

„Știu că există persoane în Uniunea Europeană - în special, am auzit unii deputați din Parlamentul European - care, din anumite motive, consideră că Ucraina reprezintă un obstacol în calea păcii. Așadar, vă spun: deschideți-vă ochii - Rusia este singurul obstacol în calea păcii”, a subliniat ea.

Ea a reamintit amploarea ultimei escaladări a conflictului din Ucraina și impactul acesteia asupra populației civile.

„Iulie și august au fost cele mai sângeroase luni pentru populația civilă a Ucrainei de la începutul acestui război. Pe măsură ce armata rusă s-a împotmolit în luptele terestre, Rusia ucide civili din aer. Dacă planul inițial al Rusiei era să invadeze o țară suverană și să acapareze teritoriile altcuiva, obiectivul său de astăzi este și mai inacceptabil. Trupele ruse atacă acum ucrainenii fără discernământ și cu tupeu”, a afirmat Kallas. Declarația oficială a șefei diplomației europene precizează, de asemenea, că lunile iulie și august au fost cele mai sângeroase pentru civilii ucraineni de la începutul războiului.

Ca exemplu, ea a menționat faptul că Rusia a distrus aproximativ 90% din infrastructura de depozitare a alimentelor din Ucraina în ultimele câteva luni, adăugând că UE ajută în prezent Ucraina să-și mărească capacitatea de depozitare a cerealelor.

„Știm deja ce pregătește Rusia pentru această iarnă: intensificarea atacurilor asupra instalațiilor energetice pentru a face viața și mai insuportabilă pentru familiile ucrainene obișnuite”, a subliniat Kallas.

Ea a menționat eforturile continue ale UE de a pregăti Ucraina pentru sezonul rece. „Anul acesta, Uniunea Europeană a alocat 75 de milioane de euro pentru repararea și izolarea locuințelor, precum și pentru furnizarea de articole esențiale, inclusiv haine groase, pături, stații mobile de purificare a apei și generatoare. Pregătirea pentru iarnă este o prioritate care se situează pe locul al doilea, după sprijinul militar și consolidarea apărării aeriene”, a declarat Kallas.

Înaltul Reprezentant al UE a reamintit, de asemenea, încercările Kremlinului de a semăna teamă în rândul europenilor pentru a submina sprijinul acestora față de poporul ucrainean.

„Fie că este vorba de atacuri asupra trenurilor care transportă înalți oficiali străini sau de atacuri efectuate cât mai aproape posibil de granițele NATO, scopul lui Putin este de a intimida Occidentul”, a declarat Kallas.

În declarația sa în Parlamentul European, Kallas a mai afirmat că atacurile asupra porturilor de la Marea Neagră, navelor comerciale, logisticii interne, depozitelor și unităților de producție contribuie la creșterea prețurilor la grâu și alimente și la accentuarea insecurității alimentare la nivel mondial. Ea a spus că lucrează împreună cu partenerii internaționali la un moratoriu privind Marea Neagră.

Kallas a susținut, de asemenea, menținerea presiunii asupra Rusiei și continuarea sprijinului pentru Ucraina. Potrivit declarației sale, UE a adoptat 21 de pachete de sancțiuni care vizează peste 3.000 de persoane și entități, iar sprijinul total acordat Ucrainei de UE și statele membre depășește 220 de miliarde de euro de la începutul războiului.

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Ea a precizat că, în paralel, Uniunea Europeană continuă să sprijine eforturile diplomatice pentru încheierea războiului și că este pregătită să-și intensifice propriul angajament diplomatic.

După cum a relatat anterior Ukrinform, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a comentat un incident în care o fregată rusă a tras rachete de semnalizare către un elicopter danez, precum și doborârea unei drone deasupra Lituaniei. Ea a afirmat că UE consolidează descurajarea și apărarea colectivă împreună cu NATO, intensificând totodată presiunea asupra Rusiei.

În contextul dezbaterilor privind securitatea europeană, Kallas a cerut, de asemenea, statelor membre să consolideze cooperarea în domeniul informațiilor și protecția infrastructurii critice pentru a răspunde amenințărilor hibride atribuite Rusiei.

Editor : C.A.

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