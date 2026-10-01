Kaliningradul, un potențial focar de tensiune Rusia - NATO. Ce ar putea duce la o confruntare militară directă

Rusia a avertizat NATO că ar fi gata să recurgă la arme nucleare în cazul în care alianța occidentală ar încerca să izoleze sau să atace regiunea rusă Kaliningrad, relatează Reuters.

Unde se află și ce este Kaliningrad

Este o exclavă puternic militarizată — separată de masa principală a teritoriului rus —, situată între Polonia și Lituania, state membre ale NATO, și care se învecinează, de asemenea, cu Marea Baltică. Are o populație de aproximativ 1 milion de locuitori și o suprafață puțin mai mare decât statul american Connecticut.

Cum a ajuns exclava să fie a Rusiei

Kaliningrad, fostul oraș german Konigsberg și capitala Prusiei de Est, a devenit parte a Uniunii Sovietice după ce Armata Roșie l-a cucerit în aprilie 1945, iar aliații victorioși au împărțit Prusia de Est la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Ce face exclava să fie importantă din punct de vedere strategic

Aceasta oferă Rusiei o platformă pentru forțele de apărare aeriană, rachete și navale ⁠capabile să-și proiecteze puterea adânc în Europa de Nord și Centrală. În același timp, reprezintă un punct de presiune potențial vulnerabil ​pentru Moscova, din cauza amplasării sale înghesuite între două state membre NATO și a dificultății de a menține liniile de aprovizionare sau de a le întări ​în cazul unui război.

Ce a dus la ultima escaladare a tensiunilor

Acestea au înregistrat o creștere constantă de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022, care a determinat NATO să ia măsuri decisive pentru consolidarea flancului său estic. Alianța s-a extins în regiune, Finlanda și Suedia aderând la aceasta în 2023, respectiv 2024.

Rusia percepe o amenințare occidentală tot mai mare la adresa Kaliningradului. În mai 2026, a criticat dur declarațiile ministrului de externe al Lituaniei, calificându-le drept „la limita nebuniei”, după ce acesta a afirmat că NATO trebuie să demonstreze Moscovei că este capabilă să „pătrundă în mica fortăreață pe care au construit-o în Kaliningrad” și să distrugă apărarea aeriană și bazele de rachete rusești de acolo.

O sursă militară occidentală a declarat pentru Reuters că zeci de aeronave ale statelor membre NATO au participat la o operațiune neanunțată în spațiul aerian din jurul Kaliningradului la mijlocul lunii august, demonstrând capacitatea de a întrerupe legăturile radio și radar ale exclavei, precum și apărarea sa aeriană, în cazul unui conflict cu Rusia.

În postările de pe rețelele sociale, ambasadele ruse din Europa au subliniat ceea ce Moscova consideră a fi mișcări militare ale NATO în regiunea baltică, percepute ca o amenințare, precum și retorica belicoasă privind Kaliningradul, manifestată atât de factorii de decizie, cât și de mass-media.

NATO afirmă că și-a intensificat prezența în Marea Baltică, în parte ca răspuns la îngrijorările legate de amenințările la adresa infrastructurii subacvatice critice din domeniul energiei și comunicațiilor. În răspunsul său la avertismentul Rusiei, NATO a îndemnat Moscova să pună capăt „comportamentului său din ce în ce mai nesăbuit” și „retoricii nucleare iresponsabile”.

Ce ar putea declanșa o criză

Statele europene se află într-o situație delicată încă din 2022 – sprijinind Ucraina cu arme, informații și sancțiuni împotriva Rusiei, fără a se implica însă direct în conflict –, deși Moscova a afirmat săptămâna aceasta că acestea „duc deja un război” împotriva sa.

Analiștii în domeniul securității afirmă că orice ⁠eroare de calcul ​ar putea duce la o confruntare militară directă — iar Kaliningrad, datorită ​poziției sale geografice, ar constitui un potențial focar de tensiune.

Printre factorii declanșatori posibili s-ar putea număra incidente cu drone, perturbarea infrastructurii critice, noi desfășurări majore de rachete sau orice alt eveniment perceput de Moscova ca reprezentând o încercare a NATO de a impune un blocaj asupra exclavei.

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Editor : A.M.G.