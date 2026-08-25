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Kanye West, Gazprom și „apelul de sus”. De ce a rămas rapperul american fără concert în Rusia, chiar dacă biletele au fost vândute

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Kanye West Again Says He Will Run For President
Kanye West / Sursa foto: Profimedia Images
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Un concert programat al rapperului american Ye, cunoscut anterior sub numele de Kanye West, la Sankt Petersburg nu va mai avea loc, după ce sala de spectacole a declarat că nu a semnat un contract de închiriere cu organizatorii evenimentului, în ciuda faptului că promovase anterior concertele.

Presa rusă a relatat pe 24 august că concertele fuseseră programate pentru 10 și 11 octombrie la Gazprom Arena, agenția Say din Moscova fiind menționată ca organizator. Conducerea stadionului a declarat însă că nu semnase niciun contract de închiriere a locației cu organizatorii și, prin urmare, nu putea găzdui evenimentul.

Potrivit  Fontanka, decizia de a anula concertul a venit în urma unui apel „de sus” din Moscova.

De asemenea, organizatorii nu reușiseră să obțină aprobările necesare de la toate autoritățile competente, inclusiv de la Comitetul pentru Cultură din Sankt Petersburg, înainte de a începe vânzarea biletelor.

Una dintre sursele agenției Fontanka a declarat că West urma să primească un onorariu de 1,5 miliarde de ruble pentru spectacole.

În altă ordine de idei, canalul rus de Telegram VChK-OGPU, citând o sursă anonimă, a afirmat că oamenii de afaceri Mihail și Iuri Kovalchuk, asociați de lungă durată ai liderului rus Vladimir Putin, se aflau în spatele eforturilor de a împiedica desfășurarea concertului.

Sursa a mai afirmat că regizorul rus Nikita Mihalkov s-a opus apariției planificate a lui West la Sankt Petersburg.

Anularea survine la doar o săptămână după ce concertele au fost anunțate public. Pe 17 august, ziarul „The Moscow Times” a relatat că Ye urma să fie cap de afiș la două spectacole la Gazprom Arena, un stadion cu o capacitate de aproximativ 80.000 de spectatori.

Biletele fuseseră deja puse în vânzare, prețurile variind de la aproximativ 106 dolari până la 1.880 de dolari pentru lojele VIP. Agenția Say, care organiza concertele, a mai organizat în trecut apariții ale unor artiști internaționali, printre care Lil Pump, Flo Rida, Akon și Jason Derulo.

Concertele de la Sankt Petersburg urmau să vină după mai multe apariții de amploare ale lui Ye în regiune, inclusiv spectacole la care au participat 118.000 de persoane la Istanbul, în Turcia, și 70.000 la Tbilisi, în Georgia, precum și un concert programat în luna august la Almaty, în Kazahstan.

Editor : A.R.

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