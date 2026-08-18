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Kanye West, show în Rusia. Mai multe concerte din Europa ale controversatului artist american au fost anulate

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Kanye West. FOTO: Profimedia Images
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Rapperul american Kanye West va susţine două concerte la Sankt Petersburg în octombrie, potrivit unei postări publicate luni pe canalul Telegram al Gazprom Arena, stadionul unde sunt programate evenimentele, relatează Reuters. West, cunoscut şi sub numele de YE, s-a confruntat în acest an cu anularea unor concerte şi interdicţii de a cânta în mai multe ţări europene, în urma unei serii de remarci antisemite, inclusiv laude la adresa lui Adolf Hitler şi utilizarea simbolisticii naziste.

În ianuarie, West şi-a cerut scuze pentru acele remarci, pe care le-a atribuit unei leziuni cerebrale nediagnosticate şi unei tulburări bipolare netratate, notează News.ro.

Dacă concertele vor avea loc, West ar fi una dintre cele mai mari vedete internaţionale ale muzicii care vizitează Rusia de când Moscova a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Preţurile biletelor pentru cele două spectacole, programate pentru 10 şi 11 octombrie, încep de la 9.000 de ruble (106 dolari), iar cele mai ieftine s-au epuizat în mai puţin de o oră, a relatat agenţia de ştiri TASS.

Cele mai scumpe au un preţ de 160.000 de ruble (1.885 dolari).

Gazprom Arena este stadionul clubului de fotbal Zenit Sankt Petersburg şi are o capacitate de aproximativ 70.000 de spectatori.

Editor : B.E.

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