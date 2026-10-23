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Kasparov avertizează împotriva încheierii de acorduri cu Rusia: „Mașina de război a lui Putin va ucide și mai mulți oameni în Ucraina”

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Garry Kasparov este unul dintre cei mai influenți oponenți ai lui Vladimir Putin
Garry Kasparov este unul dintre cei mai influenți oponenți ai lui Vladimir Putin. Foto: Profimedia
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Liderul opoziției ruse și fostul campion mondial la șah, Garry Kasparov, a condamnat propunerile de relaxare a sancțiunilor împotriva Moscovei în schimbul eliberării prizonierilor politici ruși, avertizând că orice astfel de acord ar consolida mașina de război a lui Vladimir Putin și ar duce direct la moartea unui număr și mai mare de ucraineni, relatează Kyiv Post.

Într-un interviu aprins acordat postului de televiziune independent rus TV Rain (Dozhd), Kasparov a respins argumentele potrivit cărora obiectivul umanitar de a-i elibera pe criticii Kremlinului ar putea justifica concesii care ar ajuta Rusia să-și continue invazia în Ucraina.

„Schimbul de prizonieri politici în schimbul ridicării sancțiunilor înseamnă că Rusia va avea o capacitate mai mare de a ucide ucraineni”, a spus Kasparov. „Face asta în fiecare zi”.

El a susținut că sancțiunile nu reprezintă doar o presiune diplomatică, ci o restricție directă asupra capacității Rusiei de a finanța și produce arme.

„Ridicarea sancțiunilor înseamnă creșterea puterii militare”, a spus el. „Prețurile mai mici înseamnă mai multe drone și mai multe rachete. Aceste rachete se îndreaptă spre Kiev și spre fiecare oraș ucrainean, ucigând oameni în fiecare zi”.

Declarațiile lui Kasparov vin pe fondul reluării contactelor diplomatice dintre SUA și Rusia și al unor informații potrivit cărora administrația Trump ar fi luat în considerare relaxarea unor sancțiuni în schimbul eliberării unor prizonieri ruși.

Propunerea a fost prezentată de The Atlantic în luna septembrie, care a menționat că trimisul special al SUA, John Coale, a discutat această idee cu laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Dmitri Muratov, înainte de a o prezenta președintelui Donald Trump. Conform articolului, liderul de la Casa Albă a fost de acord să analizeze această abordare.

Kasparov a susținut că regimul de sancțiuni face ca achiziționarea de către Rusia a componentelor fabricate în Occident, utilizate la rachete și drone, să fie mai costisitoare, chiar și atunci când aceste componente ajung la Moscova prin intermediari.

Reducerea restricțiilor, a afirmat el, ar scădea costurile de achiziție și ar permite producătorilor ruși să-și sporească producția de arme.

„Cu cât sunt mai puține sancțiuni, cu atât mai multe dintre aceste componente vor ajunge în Rusia”, a spus el.

„Sancțiuni asupra petrolului, sancțiuni asupra gazelor – mai mulți bani înseamnă un singur lucru: mașina de război a lui Putin va ucide și mai mulți oameni în Ucraina”, a spus el.

În ciuda criticilor sale la adresa procesului de pace, Kasparov a susținut participarea lui Zelenski la negocieri, afirmând că Ucraina nu-și poate permite să se îndepărteze de Washington atâta timp cât rămâne dependentă de capacitățile militare și de informații ale Statelor Unite. 

„Nu putem decât să-l compătimim pe Zelenski, pentru că este nevoit să participe la aceste negocieri fără sens”, a declarat Kasparov.

În urma discuțiilor de la Oslo, trimisul lui Trump, Steve Witkoff, s-a deplasat în Rusia și s-a întâlnit cu Putin la Sankt Petersburg pe 21 octombrie, ocazie cu care Moscova și-a exprimat disponibilitatea de a relua discuțiile trilaterale cu Ucraina și SUA.

Kasparov a susținut că negocierile vor continua atâta timp cât Washingtonul va avea o influență semnificativă asupra Kievului prin sprijinul său militar și de informații.

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Editor : A.M.G.

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