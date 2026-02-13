Kremlinul a anunțat când va avea loc următoarea rundă de negocieri de pace privind Ucraina

Kremlinul a anunțat vineri că următoarea rundă de negocieri de pace privind Ucraina va avea loc săptămâna viitoare, dar nu a confirmat locul de desfășurare, relatează Reuters.

Trei surse familiarizate cu acest subiect au declarat pentru agenția de știri că oficialii americani au propus o întâlnire trilaterală luni și marți la Miami.

Rundele anterioare de negocieri s-au desfășurat la Abu Dhabi. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că Moscova și Washingtonul au discutat despre cooperarea bilaterală în domeniul comercial și economic.

Peskov a declarat că Moscova speră ca dialogul să continue, dar a afirmat că este puțin probabil ca aceste discuții să depășească stadiul de simple discuții înainte de soluționarea conflictului din Ucraina.

Amintim că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că recentele negocieri din Emiratele Arabe Unite s-au concentrat pe mecanismele de încetare a focului și pe modul în care SUA vor participa la controlul acestuia.

Totuși, părțile nu au reușit să ajungă la un acord final asupra detaliilor fără decizii politice la un nivel superior.

