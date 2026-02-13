Kremlinul a anunțat când va avea loc următoarea rundă de negocieri de pace privind Ucraina
Data publicării:
Kremlinul a anunțat vineri că următoarea rundă de negocieri de pace privind Ucraina va avea loc săptămâna viitoare, dar nu a confirmat locul de desfășurare, relatează Reuters.
Trei surse familiarizate cu acest subiect au declarat pentru agenția de știri că oficialii americani au propus o întâlnire trilaterală luni și marți la Miami.
Rundele anterioare de negocieri s-au desfășurat la Abu Dhabi. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că Moscova și Washingtonul au discutat despre cooperarea bilaterală în domeniul comercial și economic.
Peskov a declarat că Moscova speră ca dialogul să continue, dar a afirmat că este puțin probabil ca aceste discuții să depășească stadiul de simple discuții înainte de soluționarea conflictului din Ucraina.