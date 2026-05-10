Kremlinul acuză Armenia că i-ar fi oferit o platformă pentru declaraţii antiruseşti lui Zelenski. „Așa a început și în Ucraina”

Rusia a acuzat Armenia că i-a oferit preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski o „platformă pentru remarci antiruseşti”, într-un nou semn al răcirii relaţiilor dintre Moscova şi Erevan, aliaţi tradiţionali, potrivit Reuters.

În cadrul unei vizite la Erevan la începutul acestei săptămâni, Zelenski afirmase că Rusia se teme că „drone ar putea să survoleze Piaţa Roşie” din Moscova în timpul paradei anuale de 9 mai, tradiţional organizată pentru a marca victoria asupra Germaniei naziste în cel de-la Doilea Război Mondial.

Moscova l-a convocat joi pe ambasadorul Armeniei în Rusia pentru a-şi exprima protestul faţă de ceea ce a calificat drept „ameninţări teroriste la adresa Rusiei”, formulate de Zelenski la Erevan.

„Acest lucru nu este normal şi nu corespunde spiritului relaţiilor noastre cu Erevanul”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agenţiilor de presă ruse.

„Cel mai important pentru noi este ca Armenia să nu adopte o poziţie antirusească”, a spus Peskov, adăugând că Rusia aşteaptă o explicaţie din partea Erevanului în această privinţă.

Rusia îşi exprimase joi îngrijorarea cu privire la faptul că Armenia este atrasă în ceea ce a descris drept „orbita antirusă” a Uniunii Europene, după ce a găzduit, în 4 mai, o reuniune a Comunităţii Politice Europene (CPE).

Peste 40 de lideri europeni, printre care şi Volodimir Zelenski, au participat la acel eveniment, urmat de un summit UE-Armenia.

Relaţiile între Rusia şi Armenia, ţară care găzduieşte baze militare ruseşti, au devenit din ce în ce mai tensionate de când Azerbaidjanul a recucerit cu forţa regiunea separatistă Nagorno-Karabah în septembrie 2023, în pofida prezenţei acolo a forţelor ruse de menţinere a păcii.

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat sâmbătă că Rusia va fi de acord cu un „divorţ blând” de Armenia dacă republica intenţionează să adere la Uniunea Europeană, însă nu a ezitat să o ameninţe dacă urmează „calea Ucrainei”, potrivit publicaţiei Dialog.ua.

Autorităţile armene ar trebui să organizeze un referendum privind aderarea la UE, astfel încât Kremlinul să ştie cum să-şi structureze viitoarele relaţii cu Erevanul, a afirmat Putin într-o conferinţă de presă după parada de 9 mai din Piaţa Roşie.

Tonul său împăciuitorist a fost urmat imediat de o ameninţare la adresa Erevanului, preşedintele rus susţinând că „şi ceea ce se întâmplă acum în Ucraina” a început cu „încercarea Kievului de a adera la UE”, notează publicaţia ucraineană citată.

La recentul lor prim summit comun, Armenia şi Uniunea Europeană au adoptat o declaraţie în 44 de puncte, în care Bruxellesul a luat act de aspiraţiile poporului armean de a adera la UE.

Editor : Sebastian Eduard

