Live TV

Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu au reușit nimic”. Pe cine va da vina Rusia

Data publicării:
Viktor Orban și Vladimir Putin la conferința de presă Foto- Facebook Viktor Orban
Viktor Orban și Vladimir Putin la conferința de presă Foto- Facebook Viktor Orban

Kremlinul admite că partidul actualului prim-ministru al Ungariei, Viktor Orbán, „Fidesz”, va suferi o înfrângere la alegerile programate pentru 12 aprilie, potrivit a doua surse citate de Meduza.

„La început existau speranțe că Orban și strategii săi vor reuși să răstoarne situația și să câștige [alegerile] pe liste de partid. Apoi, scenariul dorit a devenit victoria ținând cont de circumscripțiile uninominale. Acum [la Kremlin] se admite că nici acest lucru nu se va întâmpla”, a spus una dintr sursele publicației ruse de opoziție.

Financial Times și The Washington Post au scris anterior că Rusia încearcă în mod activ să ajute partidul lui Victor Orban să câștige alegerile. În special, potrivit presei occidentale, administrația lui Vladimir Putin a aprobat un plan de îmbunătățire a ratingurilor partidului „Fidesz”, elaborat de politologi din cadrul Agenției de Proiectare Socială (ASP) a lui Ilia Gambashidze.

Acest plan prevedea promovarea pe rețelele sociale a imaginii lui Orban ca „lider puternic cu prieteni în întreaga lume”, precum și „atacuri informaționale” asupra principalilor săi rivali — partidul „Tisza”, condus de Péter Magyar. În special, se propunea ca Magyar să fie prezentat ca „o marionetă a UE”,

Ambasada Federației Ruse susține că Rusia nu se amestecă în campania electorală din Ungaria, iar Kremlinul a calificat informațiile  FT drept „false”.

Una dintre sursele citate de Meduza a indicat că „nu există, desigur, o coordonare a campaniei lui Orbán din partea Administrației Prezidențiale (a lui Putin), dar există o «sprijinire» a campaniei pe rețelele sociale”.

Un interlocutor al publicației și un specialist în tehnologie care lucrează cu Kremlinul au declarat că o eventuală înfrângere a partidului lui Orban va fi prezentată în mass-media rusă controlată de autorități ca o „revoluție colorată” pusă în practică de Uniunea Europeană.

Pentru Vladimir Putin, vinovați de înfrângere vor fi prezentați chiar Orban și echipa sa. „Chiar și cu sprijinul nostru, nu au reușit nimic”, a spus una dintre sursele Meduza.

Partidul „Fidesz” al lui Victor Orban, considerat unul dintre principalii aliați ai președintelui rus Vladimir Putin în Europa, se află, potrivit ultimelor sondaje de opinie, în urma partidului „Tisza” al lui Peter Magyar în ceea ce privește popularitatea. Cu toate acestea, o parte semnificativă a alegătorilor a declarat că încă nu s-a decis cu cine va vota pe 12 aprilie.

Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat public sprijinul pentru Victor Orban. El l-a numit pe actualul prim-ministru al Ungariei „un prieten adevărat, un luptător și un învingător”. Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a efectuat o vizită în Ungaria, fapt care a fost, de asemenea, perceput ca un semn de sprijin din partea Casei Albe.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

