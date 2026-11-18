Kremlinul a cerut ca UE și NATO să înceteze să mai considere Rusia drept un „adversar sau o amenințare”, potrivit unei copii a unui document care prezintă poziția Moscovei, obținut de The New York Times, relatează The New Voice of Ukraine.

Moscova a făcut apel la țările membre ale NATO și ale Uniunii Europene să renunțe oficial la „cursul lor de a provoca o «înfrângere strategică» Rusiei”, o formulare care a făcut ecou retoricii frecvente a lui Putin, care descrie sprijinul acordat Ucrainei ca făcând parte dintr-un plan occidental de a-i distruge țara, notează NYT.

Documentul de o pagină solicita, de asemenea, îmbunătățirea „mecanismelor de prevenire a incidentelor”, în special în Marea Baltică și în Marea Neagră, pentru a reduce riscul unui conflict neintenționat.

Când Vladimir Medinski, consilierul lui Putin, a citit cererile în cadrul negocierilor de la Abu Dhabi, Jared Kushner, ginerele și emisarul președintelui american Donald Trump, l-a întrerupt pentru a întreba ce măsuri ar lua Rusia, la rândul său, pentru a atenua tensiunile, au declarat surse pentru The New York Times. Delegația rusă a răspuns că va analiza această chestiune, potrivit surselor.

Sursele NYT au mai relatat că, în cadrul întâlnirii sale cu Kushner și Steve Witkoff de la Moscova, Putin și-a exprimat îndoiala cu privire la dorința sinceră a Europei de a pune capăt războiului din Ucraina. Witkoff și Kushner au respins această afirmație, spunând că reprezentanții europeni au o atitudine „constructivă în eforturile lor de a obține pacea”.

Pe 13 noiembrie, liderii UE au convenit ca instituțiile UE și cinci țări europene importante — Germania, Franța, Regatul Unit, Italia și Polonia — să reprezinte Europa în negocierile cu Rusia privind încetarea războiului din Ucraina. Kaja Kallas fusese luată în considerare ca posibilă candidată pentru a reprezenta interesele UE în cadrul discuțiilor, conform Politico, însă liderii europeni se tem că poziția sa intransigentă față de Rusia ar putea îndepărta Kremlinul și ar putea face din ea un obstacol în calea negocierilor.

Pe 14 noiembrie, Statele Unite au întrebat Ucraina, pentru prima dată, dacă s-ar retrage din Donbas în cazul în care ar adera la NATO. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este dispus să supună această decizie dezbaterii publice dacă partenerii Ucrainei vor confirma un pachet de garanții de securitate.

Primele discuții trilaterale dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia din februarie încoace au avut loc la Abu Dhabi în perioada 10–11 noiembrie. Înaintea discuțiilor, un oficial al administrației americane a declarat pentru Reuters că Washingtonul a solicitat Moscovei să accepte garanții de securitate pentru Ucraina, după modelul Articolului 5 din tratatul de înființare al NATO, și a propus amânarea discuțiilor privind chestiunile teritoriale până în etapa finală a negocierilor.

Potrivit The Economist, negociatorii americani au propus redesenarea granițelor regiunilor Donețk și Luhansk, astfel încât Rusia să poată revendica controlul asupra acestora fără ca orașele ucrainene să fie cedate. Ucraina a respins propunerea, a relatat The Telegraph.

Axios a relatat că Statele Unite nu ar accepta un acord de securitate cu Rusia fără implicarea Europei și a Ucrainei. Pe 12 noiembrie, trimișii speciali ai SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, au purtat discuții cu Putin la Moscova, înainte de a se întâlni cu Zelenski la Dublin în aceeași seară.

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Editor : A.M.G.