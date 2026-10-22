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Kremlinul confirmă negocierile dintre Lukoil și Washington. „Cele două guverne iau în considerare o gamă largă de proiecte economice”

Data publicării:
Lukoil
Foto: Profimedia
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Din articol
Declarații Sancțiuni Trezoreria SUA prelungește negocierile până în noiembrie

Kremlinul a confirmat că Rusia și SUA discută viitorul activelor din străinătate ale gigantului petrolier rus Lukoil, supus sancțiunilor, evaluate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, pe fondul extinderii negocierilor economice dintre Moscova și Washington, alături de eforturile de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Iuri Ushakov, consilierul pentru politică externă al Kremlinului, a dezvăluit aceste discuții în urma întâlnirii președintelui rus Vladimir Putin cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, la Sankt Petersburg, afirmând că cele două guverne iau în considerare o gamă largă de proiecte economice, inclusiv soarta participațiilor internaționale ale Lukoil.

Dezvăluirea a avut loc în contextul în care Departamentul Trezoreriei SUA a prelungit autorizația pentru negocierile privind vânzarea activelor străine ale Lukoil până pe 21 noiembrie, oferind potențialilor cumpărători mai mult timp pentru a ajunge la acorduri care ar necesita totuși o aprobare separată din partea SUA.

Aceste evoluții confirmă încă o dată faptul că Washingtonul și Moscova discută despre interese comerciale majore, în ciuda sancțiunilor americane impuse pentru a restricționa veniturile energetice ale Rusiei și a exercita presiune asupra Kremlinului în legătură cu invazia Ucrainei.

Activele străine ale Lukoil, în valoare de 22 de miliarde de dolari, se află în centrul discuțiilor dintre SUA și Rusia

Declarații

Într-o declarație acordată televiziunii de stat ruse, după întâlnirea dintre Putin și Witkoff, Ușakov a afirmat că Moscova și Washingtonul analizează numeroase propuneri economice, inclusiv câteva proiecte majore.
Printre acestea s-au numărat discuții privind sancțiunile SUA împotriva Lukoil și posibila vânzare a activelor sale internaționale.


Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat separat că autorizația Trezoreriei SUA necesară pentru vânzare ar putea fi prelungită, dacă va fi nevoie, descriind cedarea propusă ca fiind o chestiune comercială.

Sancțiuni

Lukoil și-a scos activele internaționale la vânzare după ce Washingtonul a sancționat compania în octombrie 2025, ca urmare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Firma americană de capital privat Carlyle Group a convenit în ianuarie 2026 să achiziționeze activele, dar a renunțat ulterior la tranzacție după ce nu a reușit să obțină aprobarea autorităților de reglementare.

Printre alți potențiali cumpărători s-a numărat și ExxonMobil.

Portofoliul, evaluat inițial la aproximativ 22 de miliarde de dolari, include participații în producția de petrol, rafinării și afaceri de distribuție a combustibililor în Europa, Orientul Mijlociu, Africa și Asia Centrală.

Trezoreria SUA prelungește negocierile până în noiembrie

Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA a prelungit autorizația pentru negocierile privind Lukoil International GmbH și filialele sale până la 21 noiembrie 2026.

Prelungirea permite potențialilor cumpărători să efectueze verificări de due diligence și să negocieze acorduri condiționate de cumpărare. Cu toate acestea, ea nu autorizează transferul efectiv al activelor și nici ridicarea sancțiunilor impuse asupra Lukoil.

Orice vânzare finalizată necesită o aprobare separată din partea OFAC. Departamentul Trezoreriei a stipulat că tranzacția trebuie să întrerupă legăturile cu compania rusă sancționată, să împiedice aceasta să obțină beneficii financiare imediate și să mențină blocate orice încasări datorate companiei Lukoil până când sancțiunile vor permite eliberarea acestora.

Editor : Sebastian Eduard

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