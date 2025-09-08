Live TV

Kremlinul continuă să sfideze Occidentul și declară că sancțiunile nu vor opri mașinăria sa de război

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Foto: Profimedia Images

Kremlinul a afirmat luni că nicio sancţiune nu va reuşi vreodată să oblige Rusia să îşi modifice acţiunile împotriva Ucrainei, transmite Reuters.

La numai câteva ore după ce SUA şi Uniunea Europeană au indicat că iau în considerare noi sancţiuni împotriva Moscovei, purtătorul de cuvânt al preşedinţiei Rusiei, Dmitri Peskov, i-a declarat reporterului Aleksandr Iunaşev că "nicio sancţiune nu va putea să forţeze Federaţia Rusă să îşi schimbe poziţia consecventă despre care a vorbit de mai multe ori preşedintele nostru".

Scopul miilor de sancţiuni occidentale care au urmat anexării de către Rusia a peninsulei ucrainene Crimeea în 2014 şi invaziei ruse în Ucraina începute în februarie 2022 este să slăbească economia rusă în valoare de 2200 de miliarde de dolari, în creştere mai rapidă decât a ţărilor celor mai dezvoltate din G7, şi să afecteze sprijinul popular de care se bucură preşedintele Vladimir Putin.

Acesta susţine că economia Rusiei a sfidat previziunile Occidentului despre un colaps, rezistând bine. El a anunţat că le-a ordonat companiilor şi oficialităţilor ruse să sfideze sancţiunile în orice mod posibil.

Duminică, preşedintele american Donald Trump a declarat că este gata să treacă la a doua fază a sancţiunilor antiruse. Reuters consideră că a fost cea mai puternică sugestie de până acum privind intensificarea măsurilor luate de Washington împotriva Moscovei şi a ţărilor care cumpără petrol rusesc.

Luni, preşedintele Consiliului UE, Antonio Costa, a precizat că pregătirile Uniunii pentru noi sancţiuni sunt strâns coordonate cu ale Statelor Unite.

Peskov a afirmat că Europa şi Ucraina fac tot posibilul pentru a atrage SUA pe orbita lor, în timp ce Kremlinul ar prefera să rezolve conflictul prin mijloace diplomatice, însă dacă nu reuşeşte, va continua "operaţiunea militară specială" din Ucraina.

În ciuda mai multor serii de sancţiuni occidentale, economia de război a Rusiei a crescut cu 4,1% în 2023 şi cu 4,3% în 2024, reaminteşte Reuters, menţionând că anul acesta se resimte o încetinire bruscă, urmare a ratelor înalte ale dobânzilor.

