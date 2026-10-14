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Kremlinul, despre armistițiului energetic Rusia - Ucraina anunțat de Donald Trump: „Ce înseamnă acesta? Au fost precizate detaliile?”

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Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov.
Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov. Foto: Profimedia
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Kremlinul a susținut miercuri, 14 octombrie, că nu a fost precizată amploarea armistițiului energetic propus de președintele SUA, Donald Trump, între Rusia și Ucraina, în contextul în care atacurile rusești asupra rețelei electrice a Ucrainei continuă, relatează Kyiv Independent.

„Care sunt liniile generale ale armistițiului energetic și ce înseamnă acesta? Au fost precizate detaliile?” a declarat jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, adăugând că „se lucrează în continuare în această direcție”.

Declarațiile au fost făcute la câteva ore după ce Rusia a lansat un alt atac aerian mortal asupra unor orașe și centrale electrice ucrainene, gest pe care președintele Volodimir Zelenski l-a calificat drept o dovadă de dispreț față de armistițiul susținut de Trump.

Președintele SUA a anunțat unilateral, pe 11 octombrie, un armistițiu în domeniul energetic între Rusia și Ucraina, fără a preciza însă sfera de aplicare a acestuia, luând prin surprindere conducerea ucraineană.

Un oficial al Casei Albe, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a declarat pentru Axios că anunțul lui Trump se referea doar la rafinăriile de petrol și că ar putea urma un armistițiu mai amplu, care să vizeze rețeaua energetică, deși nicio parte nu a confirmat public acest cadru.

O astfel de înțelegere ar avantaja în mare măsură Rusia, având în vedere că aceasta dispune de o rețea vastă de rafinării de petrol, în timp ce Ucraina are o singură rafinărie și este preocupată în principal de rețeaua sa electrică, grav afectată de rachetele și dronele rusești.

Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să respecte un armistițiu energetic complet și cuprinzător — cu condiția ca Rusia să facă același lucru — și a subliniat că forțele ucrainene nu au atacat rafinăriile rusești de la anunțul lui Trump.

Însă atacurile rusești asupra rețelei electrice ucrainene au continuat fără încetare, iar Kremlinul a refuzat să-și asume orice angajament în privința armistițiului.

Cu toate acestea, Trump a refuzat să acuze Moscova de încălcarea armistițiului, intensificând în același timp presiunea asupra Ucrainei, administrația sa amenințând cu întreruperea sprijinului militar și a celui în domeniul informațiilor.

Ucraina a confirmat că accesul său la terminalele Starlink, operate de compania SpaceX a lui Elon Musk, a fost sever restricționat, ceea ce îngreunează operațiunile de luptă.

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Editor : A.M.G.

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