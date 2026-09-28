Kremlinul, despre întâlnirea lui Serghei Lavrov cu șeful diplomației germane: „Simplul fapt că s-a desfăşurat este pozitiv”

Kremlinul a calificat luni drept pozitivă scurta întâlnire pe care au avut-o în marja sesiunii Adunării Generale a ONU de la New York ministrul rus de externe Serghei Lavrov şi omologul său german, Johann Wadephul, prima de la începutul războiului din Ucraina, scrie EFE, conform Agerpres.

„Simplul fapt că s-a desfăşurat această întâlnire este, fără îndoială, pozitiv”, a spus purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, în conferinţa sa telefonică de presă zilnică.

În acelaşi timp, Peskov a menţionat că organizarea întâlnirii nu înseamnă că Berlinul şi-a schimbat poziţia faţă de Moscova. În acest sens, a făcut referire la declaraţiilor ministrului rus de externe după reuniune în care acesta a spus că „nu a auzit nimic nou”.

Totuşi, a insistat că „dialogul este mai bun decât lipsa comunicării”.

Serghei Lavrov, care a acuzat Germania de implicare în războiul din Ucraina, şi Johann Wadephul şi-au strâns mâinile sâmbătă, în faţa presei, înaintea întrevederii cu uşile închise pe care au avut-o.

Întâlnirea, ultima la care a participat ministrul rus la New York, a durat puţin peste 20 de minute şi nu a fost urmată de declaraţii pentru presă.

Ultima întrevedere a şefului diplomaţiei ruse cu un omolog german a fost cea cu Annalena Baerbock, pe 18 ianuarie 2022, la Moscova, cu mai mult de o lună înaintea începerii campaniei militare ruse în Ucraina, numită de Moscova operaţiune militară specială.

Serghei Lavrov a acuzat Berlinul în urmă cu trei săptămâni că a declanşat un „război adevărat” împotriva Rusiei din cauza reacţiei Germaniei la presupusa implicare a Moscovei în incidentul cu dronă petrecut în august pe aeroportul din Leipzig.

La rândul său, Johann Wadephul a îndemnat sâmbătă Rusia să se aşeze la masa negocierilor pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

„Vom continua să îndemnăm Rusia să se aşeze, în sfârşit, la masa negocierilor. Fac un apel către toate statele membre să ni se alăture pentru a convinge Rusia că viitorul se construieşte la masa negocierilor, nu pe cadavre în oraşe şi sate”, a afirmat şeful diplomaţiei germane în intervenţia sa la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU, ulterioară întâlnirii sale cu Serghei Lavrov.

Citește și:

Companie rusă de supraveghere tehnologică, inflitrată în instituții de aplicare a legii din Europa, inclusiv România (Politico)

Europa, o broască în oala NATO pe focul întreținut de Putin. Scenariul rus de destrămare a alianței nord-atlantice: escaladare treptată

Editor : A.M.G.