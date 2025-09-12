Live TV

Kremlinul despre manevrele Zapad-2025: „Rusia nu ameninţă ţările din Europa, Rusia nu a amenințat niciodată pe nimeni”

Data actualizării: Data publicării:
Dmitri Peskov
Kremlinul a dat asigurări vineri, referitor la temerile pe care le-a provocat în Europa începutul manevrelor strategice Zapad-2025, că Rusia „nu ameninţă acum ţările din Europa”, informează EFE, scrie Agerpres.

„Vreau să reamintesc cuvintele preşedintelui nostru, Vladimir Putin: Rusia nu a ameninţat niciodată pe nimeni şi nu ameninţă acum ţările din Europa”, a spus Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, în conferinţa sa de presă telefonică zilnică.

Dmitri Peskov a subliniat că „acum, când Europa Occidentală adoptă o poziţie ostilă faţă de noi, în mod natural, toate acestea (manevrele) provoacă o astfel de reacţie emoţională”.

„Nu Rusia este cea care a avansat către Europa cu infrastructura sa militară, ci Europa ca parte integrantă a NATO. Alianţa Atlantică este un instrument de confruntare şi nu de pace şi stabilitate. Europa este cea care a avansat întotdeauna înspre graniţele noastre”, a subliniat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

În acelaşi timp, a reamintit că aceste exerciţii atrăgeau atenţia şi înainte ţărilor vecine, dar diferenţa este că înainte de război reprezentanţii acestor state puteau supraveghea personal desfăşurarea acţiunilor militare.

Aceste manevre militare au loc în mijlocul tensiunii provocate de incursiunea aeriană a dronelor ruseşti pe teritoriul Poloniei, care a considerat-o un „act de agresiune”, a solicitat consultări cu NATO şi a închis graniţa cu Belarus.

Exerciţiile, care se desfăşoară în principal pe poligoanele militare din Borisov, în apropiere de Minsk, capitala Belarusului, şi la aproximativ 450 de kilometri de graniţa de Polonia, au ca obiectiv declarat întărirea securităţii militare a Uniunii Statale Rusia-Belarus în faţa ameninţării NATO.

Manevrele, care se vor încheia pe 16 septembrie, includ simularea utilizării de arme nucleare tactice şi rachete balistice hipersonice Oreşnik, conform informaţiilor raportate de Statul Major din Belarus. În plus, sunt prevăzute exerciţii navale în apele Mării Baltice şi ale Mării Barents cu participarea unor fregate şi submarine.

