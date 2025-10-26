Kremlinul, despre un summit Vladimir Putin - Donald Trump: „Nu pot pur și simplu să-și piardă timpul și sunt deschiși în privința asta”

Kremlinul a susținut că este greșit să se vorbească despre anularea întâlnirii dintre Vladimir Putin și Donald Trump, însă a adăugat că este necesară pregătirea acesteia, a raportat televiziunea de stat Vesti pe canalul său Telegram, relatează Reuters.

„Președinții nu se pot întâlni doar de dragul întâlnirii, nu pot pur și simplu să-și piardă timpul și sunt deschiși în privința asta. De aceea i-au instruit pe (ministrul rus de externe Serghei) Lavrov și (secretarul de stat american Marco) Rubio să pregătească acest proces. Procesul este complicat”, a spus duminică purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, corespondentului televiziunii de stat, Pavel Zarubin.

Peskov a calificat sancțiunile impuse de SUA asupra Lukoil și Rosneft drept o „măsură neprietenoasă”, însă a susținut că Rusia vrea să construiască relații prietenoase cu toate țările, inclusiv cu SUA.

„În ciuda diverselor nuanțe exprimate de președintele Statelor Unite, trebuie să rămânem orientați către interesele noastre. Interesele noastre sunt de a construi relații bune cu toate țările, inclusiv cu Statele Unite”, a afirmat Peskov.

„Desigur, măsurile luate săptămâna aceasta au fost un gest neprietenos. Ele au afectat într-adevăr perspectivele de relansare a relațiilor noastre. Dar asta nu înseamnă că ar trebui să renunțăm la aceste aspirații. Trebuie să facem ceea ce este în avantajul nostru”, a mai precizat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Totodată, el a afirmat că Rusia va urmări penal pe oricine va fi implicat în eventuala confiscare a activelor rusești înghețate.

Amintim că preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că nu intenţionează să se întâlnească cu preşedintele rus Vladimir Putin până când nu va considera că există un acord pentru a asigura pacea între Rusia şi Ucraina.

Editor : A.M.G.