Kremlinul, după cinci ore de negocieri cu americanii: „Președintele nu a ascuns atitudinea noastră critică și chiar negativă”

Reprezentanții SUA au avut o întâlnire „foarte utilă, constructivă și substanțială” la Kremlin, care a durat aproape cinci ore, relatează Interfax.

„Desigur, am discutat cu colegii americani conținutul proiectelor și documentelor pe care americanii le-au transmis Moscovei cu ceva timp în urmă și am parcurs aceste documente”, a declarat Ușakov jurnaliștilor la finalul întâlnirii. El a menționat că Moscova a primit încă patru documente în plus față de planul inițial al SUA privind soluționarea conflictului din Ucraina.

„Nu am discutat formulări concrete, propuneri concrete ale americanilor, ci am discutat esența a ceea ce este prevăzut în aceste documente americane. Am fost de acord cu unele aspecte, iar președintele a confirmat acest lucru interlocutorilor săi. Alte aspecte au stârnit critici din partea noastră, iar președintele nu a ascuns atitudinea noastră critică și chiar negativă față de o serie de propuneri”, a declarat Ușakov.

El a adăugat că la întâlnire „s-au discutat în mod concret problemele teritoriale, fără de care nu vedem o soluție la criză”.

„Deocamdată nu s-a găsit o variantă de compromis [pentru o soluționare pașnică], dar unele propuneri americane par mai mult sau mai puțin acceptabile, însă trebuie discutate. Unele formulări care ne-au fost propuse nu ne convin. Adică, munca va continua”, a declarat Ushakov.

Răspunzând la întrebarea dacă, după aceste negocieri, pacea este mai aproape sau mai departe, Yuri Ushakov a spus: „Cu siguranță nu mai departe”.

Potrivit lui, Vladimir Putin i-a transmis lui Donald Trump, prin intermediul lui Whitcoff, salutări prietenoase și „o serie de semnale politice importante”. Ușakov a adăugat că Rusia și SUA au convenit să nu divulge conținutul negocierilor.

