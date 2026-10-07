Kremlinul, după testarea de către Franța a unei rachete cu capacitate nucleară: „Este o cale fără ieșire. Nu duce la nimic bun”

Kremlinul a declarat miercuri că testarea de către Franța a unei rachete cu capacitate nucleară a demonstrat că Europa își construiește identitatea de apărare în jurul confruntării cu Rusia, calificând această strategie drept „o cale fără ieșire”, relatează Reuters.

Marți, președintele francez Emmanuel Macron a salutat testul rachetei balistice lansate de pe un submarin în largul coastelor Bretaniei ca fiind un mesaj „transmis clar și răspicat către oricine trebuie să-l primească”, fără a menționa în mod direct Rusia.

Lansarea a avut loc pe fondul tensiunilor accentuate legate de războiul din Ucraina, de securitatea europeană și de descurajarea nucleară. Rusia a reînnoit recent avertismentele potrivit cărora ar putea folosi arme nucleare pentru a se apăra pe sine și exclava Kaliningrad.

Întrebat despre test, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor că Rusia a primit mesajul Franței și a afirmat că acesta reprezintă un exemplu al ceea ce el a numit obsesia Europei pentru militarizare.

„Își construiesc identitatea în domeniul apărării și securității pe baza confruntării cu Federația Rusă. Aceasta este o cale fără ieșire. După cum arată istoria, nu duce la nimic bun”, a spus el.

El a afirmat că Rusia rămâne în stare de alertă, dar deschisă dialogului. „Considerăm că orice problemă ar trebui rezolvată nu prin lansări demonstrative de rachete, ci prin dialog”, a spus el.

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Editor : A.M.G.