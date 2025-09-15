Kremlinul îl contrazice pe Donald Trump privind un posibil summit Rusia-SUA-Ucraina: „Nu există niciun progres”

În prezent nu se înregistrează progrese în organizarea summitului Rusia-SUA-Ucraina, a declarat luni secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, contrazicându-l astfel pe preşedintele american Donald Trump, care afirmase că acest summit trilateral ar putea avea loc în curând.

„Nu, nu există niciun progres până în prezent", a declarat Peskov, comentând declaraţia preşedintelui american Donald Trump potrivit căreia summitul dintre Rusia, SUA şi Ucraina va avea loc „relativ curând”.

Anterior, Trump şi-a exprimat opinia că discuţii între liderul rus Vladimir Putin şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski vor avea loc relativ curând în cadrul unei reuniuni trilaterale cu SUA. „Vom rezolva această problemă într-un fel sau altul, dar relativ curând”, le-a spus Trump jurnaliştilor din grupul de presă al Casei Albe, întrebat fiind când s-ar putea întâlni Putin şi Zelenski, relatează TASS, potrivit news.ro.

Peskov susţine că Rusia vrea o soluţie paşnică pentru conflictul din Ucraina şi a pus vina, în schimb, pe europeni şi pe Kiev că ar împiedica o reglementare.

Moscova rămâne deschisă la o soluţie paşnică pentru Ucraina, dar „din partea Kievului procesul este frânat în mod artificial”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Putin.

De asemenea, europenii împiedică soluţionarea paşnică a crizei din Ucraina, susţine el, pentru că „europenii nu intenţionează să acorde atenţie cauzelor principale ale crizei”. Cu alte cuvinte, Kievul şi europenii nu sunt dispuşi să accepte condiţiile ultimative şi inflexibile ale Moscovei în ceea ce priveşte cedarea de teritorii ucrainene.

Peskov a confirmat că există „o pauză” în procesul de negociere dintre Rusia şi Ucraina. „Într-adevăr, am spus că există o pauză. Această pauză este evidentă”, a comentat el.

Peskov a acuzat Kievul că nu dă dovadă de flexibilitate şi disponibilitate „de a începe discuţii serioase” privind soluţionarea conflictului. Apelurile Kievului la o întâlnire imediată a liderilor sunt menite „să producă un efect emoţional”, susţine purtătorul de cuvânt al Kremlinului. „Întâlnirea în sine, dacă ar avea loc fără pregătire prealabilă, ar fi absolut inutilă”, a arătat el.

Purtătorul de cuvânt a mai spus că NATO se află de facto în război cu Rusia. „Este evident şi nu este nevoie de dovezi suplimentare”, a punctat el, invocând ajutorul pe care îl acordă Ucrainei.

Preşedintele SUA, Donald Trump, îşi exprimase îndoiala cu privire la posibilitatea unor discuţii directe între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderul rus Vladimir Putin, din cauza ostilităţii personale profunde dintre cei doi. Vorbind jurnaliştilor înainte de a pleca spre Washington de la clubul său de golf din New Jersey, Trump s-a lăudat duminică încă o dată că a reuşit să oprească şapte războaie, dar a recunoscut şi că încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei s-a dovedit a fi mult mai dificilă decât se aştepta. „Am crezut că va fi uşor pentru mine, dar s-a dovedit a fi dificil”, a recunoscut el. Trump a pus vina pe profunda animozitate personală dintre Putin şi Zelenski, apreciind că este principalul obstacol în calea păcii.

„Ura dintre Zelenski şi Putin este de neînţeles”, a comentat Trump. Această evaluare l-a determinat să pună la îndoială eficienţa unor discuţii directe între Kiev şi Moscova. Întrebat dacă crede că astfel de negocieri sunt posibile, Trump a răspuns: „Nu ştiu. Cred că va trebui să vorbesc eu cu toţi”. Când a fost întrebat când ar putea avea loc o astfel de discuţie, preşedintele SUA a dat un răspuns vag, spunând că s-ar putea întâmpla „relativ curând”. Presat în continuare să spună dacă următorul pas ar putea fi un summit trilateral, Trump a spus că formatul nu contează. „Vor fi discuţii, indiferent dacă le numiţi summit sau doar o întâlnire, nu contează, dar probabil că va trebui să mă implic. Se urăsc atât de mult, încât aproape nu pot vorbi. Sunt incapabili să comunice între ei”, a conchis el.

