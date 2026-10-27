Kremlinul încearcă să-i câștige de partea sa pe cei din cercul restrâns al lui Trump prin acorduri. Cine coordonează eforturile

Kremlinul încearcă să-i câștige de partea sa pe președintele american Donald Trump și pe cei din cercul său restrâns prin acorduri economice, înainte ca războiul împotriva Ucrainei să se încheie, în timp ce propunerile prezentate oficialilor ucraineni în Florida, vineri, 9 octombrie, ar fi stârnit îngrijorare la Kiev, relatează Kyiv Post, citând Le Monde.

Potrivit Le Monde, care a citat un diplomat acreditat la Moscova, Rusia încearcă să promoveze cooperarea economică fără a accepta mai întâi un armistițiu.

Kirill Dmitriev, directorul Fondului Rus de Investiții Directe, coordonează aceste eforturi, promovând potențiale acorduri în domeniile energiei, aviației civile, metalelor din pământuri rare, inteligenței artificiale și tehnologiei.

Publicația a relatat că, anterior, încetarea focului fusese considerată o condiție prealabilă pentru restabilirea relațiilor economice dintre SUA și Rusia, însă se pare că această condiție a fost, de fapt, eliminată.

Conform raportului, în cadrul discuțiilor din Florida, trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, le-a prezentat negociatorilor ucraineni un „plan de prosperitate regională” pentru perioada de după război, care include Ucraina, Europa și Rusia.

Propunerea prevedea restabilirea completă a livrărilor de petrol și gaze rusești către Europa prin teritoriul Ucrainei.

Delegații ucraineni s-au arătat îngrijorați de asemănările dintre propunerile americane și ideile lui Dmitriev privind cooperarea economică cu Rusia, a relatat publicația.

Într-un articol separat publicat joi, 22 octombrie, Le Monde a descris eforturile lui Dmitriev de a atrage oameni de afaceri apropiați de Trump prin investiții în sectorul energetic și în regiunea arctică. În cadrul unui forum organizat la Moscova pe 16 octombrie, Dmitriev a promovat „proiecte în Arctica, proiecte energetice, proiecte legate de GNL și multe altele”, a precizat publicația.

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Editor : A.M.G.