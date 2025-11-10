Live TV

Kremlinul insistă că Lavrov nu a căzut în dizgrația lui Putin, chiar dacă nu poate spune exact când îl vor revedea rușii pe ministru

Data publicării:
purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Foto: Profimedia Images

Kremlinul a insistat luni că ministrul de externe, Serghei Lavrov, rămâne la conducerea diplomaţiei ruse, în pofida zvonurilor intense privind căderea sa în dizgraţia preşedintelui Vladimir Putin după anularea summit-ului ruso-american de la Budapesta.

"Serghei Viktorovici (patronimicul lui Lavrov) continuă să lucreze, să lucreze activ", a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, în conferinţa sa de presă telefonică zilnică.

Dmitri Peskov a calificat drept false informaţiile conform cărora preşedintele rus, Vladimir Putin, şi-ar fi pierdut încrederea în şeful diplomaţiei ruse.

"Când va avea loc următorul eveniment public, atunci îl veţi vedea pe ministru", a adăugat el, în faţa insistenţelor reporterilor, informează EFE, potrivit Agerpres.

Este a doua oară când purtătorul de cuvânt al Kremlinului este nevoit să răspundă speculaţiilor privind o posibilă demitere iminentă a lui Lavrov, în vârstă de 75 de ani.

Speculaţiile au explodat după absenţa sa de la reuniunea extraordinară de miercuri a Consiliului de Securitate al Federaţiei Rusiei, în care s-a discutat despre posibila reluare a testelor nucleare. Cu acea ocazie, preşedintele Putin a cerut Ministerului de Externe şi Ministerului Apărării un raport privind oportunitatea efectuării de teste cu arme atomice, pe care Moscova le-a realizat ultima dată în perioada URSS (1990).

În plus, Lavrov a fost înlocuit de adjunctul şefului Administraţiei Prezidenţiale, Maxim Oreşkin, ca şef al delegaţiei ruse la viitorul summit G20 din Africa de Sud.

Potrivit informaţiilor apărute în presa internaţională, Lavrov ar fi responsabil de faptul că întâlnirea de la Budapesta dintre preşedinţii rus şi american nu a mai avut loc în cele din urmă.

Reuniunea la nivel înalt a fost anulată după convorbirea telefonică purtată pe 20 octombrie de Serghei Lavrov cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.

Presa susţine că Lavrov s-a arătat "total intransigent" în această discuţie, ceea ce ministrul în persoană a confirmat puţin mai târziu într-o conferinţă de presă, respingând o posibilă încetare a ostilităţilor în Ucraina şi criticându-l pe preşedintele Donald Trump pentru că a întors spatele la ceea ce se presupune că s-a convenit la summitul desfăşurat la mijlocul lunii august în Alaska.

Serghei Lavrov a preluat funcţia de ministru de externe în 2004, după ce a lucrat ca ambasador al Rusiei la ONU.

Potrivit unor surse independente, şeful diplomaţiei ruse nu a aflat până în ultimul moment despre planurile preşedintelui Vladimir Putin de a iniţia în februarie 2022 o campanie militară în Ucraina.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie pe jos si frunze de toamnă
1
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
2
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei...
accident
3
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
coadă de mașini la benzinărie
4
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
Serghei Lavrov și Marco Rubio
5
Primele declaraţii ale lui Serghei Lavrov, după speculațiile privind căderea în...
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"
Digi Sport
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vouchere de energie 2025. Foto Getty Images
Românii plătesc printre cele mai mari facturi la curent din lume. De...
BUCURESTI - PIATA TRICOLORULUI - ZIUA IMNULUI NATIONAL - 29 IUL 2021
Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz...
FILE PHOTO: Former French President Sarkozy goes to jail to begin five-year sentence
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va fi eliberat din...
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu.
Moşteanu, despre dosarul șpăgii de la minister: „O să mai fie chestii...
Ultimele știri
Grindeanu îi cere lui Bolojan să-l revoce de la conducerea ARF pe liberalul implicat în dosarul milionarului din Vaslui
Noua ordonanţă privind comunităţile de energie. Cum pot prosumatorii să-şi producă şi să-şi vândă propria energie electrică
Rogobete spune că a sesizat Parchetul, după ce a fost invitat la conferinţa medicilor conspiraţionişti
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
mitropolit rus
Patriarhul Kirill l-a dat afară pe un important mitropolit rus care ar fi jucat banii bisericii la poker. Preotul a criticat războiul
Război în Ucraina.
Rusia avansează pe frontul din Ucraina. Încă trei sate ar fi fost cucerite de către armata lui Vladimir Putin
soldati ucraineni
Rusia spune că vrea pace în Ucraina, doar că situația „este blocată”. Peskov: Există o pauză, dar nu din vina noastră
HIMARS
Blocajul guvernamental din SUA întârzie exporturile de arme către aliații NATO și Ucraina
Old Tegel Airport
Berlinul închide cel mai mare centru de cazare pentru ucraineni. Aproximativ 1500 de refugiați sunt afectați
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Săgetător. Două zodii se trezesc la realitate, iar trecutul le bate din nou la ușă
Cancan
Dr. Cristian Andrei, acuzat de agresiune de două femei! Ce le-ar fi făcut în cabinet: 'M-a luat în brațe și...
Fanatik.ro
Mihai Rotaru a ales antrenorul portughez al Universității Craiova! Favoritul oltenilor a lucrat la Tottenham...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Antrenor portughez la Universitatea Craiova! Pe cine vrea să aducă Mihai Rotaru în locul lui Rădoi: „Vine pe...
Adevărul
Imperiul lui Putin se prăbușește sub propria greutate. China câștigă teren
Playtech
Tichete de masă 2025 – ce valoare au voucherele de la angajator, de fapt. Legea impune doar pragul maxim...
Digi FM
De ce a lipsit tatăl Loredanei Groza de la concertul susținut la Sala Palatului: „Îmi este foarte greu să...
Digi Sport
Charalambous și Pintilii s-au dus la Gigi Becali să-și anunțe demisia
Pro FM
Katy Perry, adevărul despre melodia inspirată din despărțirea de Orlando Bloom: „E înfricoșător să fii...
Film Now
A rupt tăcerea după aproape 20 de ani. Dwayne „The Rock” Johson, declarații despre divorțul de Dany Garcia...
Adevarul
Cel mai posibil scenariu pentru războiul din Ucraina. Armand Goșu: „Se transformă într-un Liban, 30 de ani de...
Newsweek
EXCLUSIV Casa de Pensii anunță că toate programele informatice funcționează. Când vin pensiile recalculate?
Digi FM
Sebastian Stan spune că Marvel l-a ajutat să se dezvolte ca actor, însă a fost doar „primul pas”: „Trebuie să...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Legătura lor a devenit una strânsă după „Top Gun: Maverick”. Tom Cruise, la cinema cu Glen Powell: Am mâncat...
UTV
Loredana i-a făcut o dedicație specială Simonei Halep la Sala Palatului. „Un salut pentru unica și...