Kremlinul insistă că Lavrov nu a căzut în dizgrația lui Putin, chiar dacă nu poate spune exact când îl vor revedea rușii pe ministru

Kremlinul a insistat luni că ministrul de externe, Serghei Lavrov, rămâne la conducerea diplomaţiei ruse, în pofida zvonurilor intense privind căderea sa în dizgraţia preşedintelui Vladimir Putin după anularea summit-ului ruso-american de la Budapesta.

"Serghei Viktorovici (patronimicul lui Lavrov) continuă să lucreze, să lucreze activ", a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, în conferinţa sa de presă telefonică zilnică.

Dmitri Peskov a calificat drept false informaţiile conform cărora preşedintele rus, Vladimir Putin, şi-ar fi pierdut încrederea în şeful diplomaţiei ruse.

"Când va avea loc următorul eveniment public, atunci îl veţi vedea pe ministru", a adăugat el, în faţa insistenţelor reporterilor, informează EFE, potrivit Agerpres.

Este a doua oară când purtătorul de cuvânt al Kremlinului este nevoit să răspundă speculaţiilor privind o posibilă demitere iminentă a lui Lavrov, în vârstă de 75 de ani.

Speculaţiile au explodat după absenţa sa de la reuniunea extraordinară de miercuri a Consiliului de Securitate al Federaţiei Rusiei, în care s-a discutat despre posibila reluare a testelor nucleare. Cu acea ocazie, preşedintele Putin a cerut Ministerului de Externe şi Ministerului Apărării un raport privind oportunitatea efectuării de teste cu arme atomice, pe care Moscova le-a realizat ultima dată în perioada URSS (1990).

În plus, Lavrov a fost înlocuit de adjunctul şefului Administraţiei Prezidenţiale, Maxim Oreşkin, ca şef al delegaţiei ruse la viitorul summit G20 din Africa de Sud.

Potrivit informaţiilor apărute în presa internaţională, Lavrov ar fi responsabil de faptul că întâlnirea de la Budapesta dintre preşedinţii rus şi american nu a mai avut loc în cele din urmă.

Reuniunea la nivel înalt a fost anulată după convorbirea telefonică purtată pe 20 octombrie de Serghei Lavrov cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.

Presa susţine că Lavrov s-a arătat "total intransigent" în această discuţie, ceea ce ministrul în persoană a confirmat puţin mai târziu într-o conferinţă de presă, respingând o posibilă încetare a ostilităţilor în Ucraina şi criticându-l pe preşedintele Donald Trump pentru că a întors spatele la ceea ce se presupune că s-a convenit la summitul desfăşurat la mijlocul lunii august în Alaska.

Serghei Lavrov a preluat funcţia de ministru de externe în 2004, după ce a lucrat ca ambasador al Rusiei la ONU.

Potrivit unor surse independente, şeful diplomaţiei ruse nu a aflat până în ultimul moment despre planurile preşedintelui Vladimir Putin de a iniţia în februarie 2022 o campanie militară în Ucraina.

